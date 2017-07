Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 06 Julio 2017 09:57 Visto: 286 Twitter Arquitecta Alejandra Granizo “Vamos a garantizar que se conserve el estilo de la casona” Desde el Colegio de Arquitectos de Catamarca salieron aclarar que una comisión supervisó el proyecto donde se construirá un edificio en calle Salta al 600. Desde el Colegio de Arquitectos se comprometieron a que no se destruya el patrimonio arquitectónico. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo manifestó este jueves al periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, la arquitecta Alejandra Granizo, presidente del Colegio de Arquitectos de Catamarca. “La comisión de conservación de patrimonio en la Municipalidad, tiene varios representantes y nosotros somos uno de ellos, como órgano de consulta. Estas decisiones no se pueden tomar unilateralmente. El área de planeamiento del municipio ha participado en este trabajo”-señaló. Con respecto a la posible demolición de esta casona histórica de pleno centro, donde supo funcionar el Boletín Oficial, dijo que “en principio no fuimos convocados, pero después intervino un estudio de de profesionales”. Al respecto dijo que se va a respetar “lo que tiene más valor y la parte central de la casona. Lo que tiene menos valor histórico, estético y constructivo se va a reemplazar para darle vitalidad a la construcción”. “Se trata de una casona de un estilo neocolonial y ecléctico. Lo que sucede es más complejo. La unidad del bloque está en un terreno muy acotado y en pleno centro. Acá entró en juego la negociación del municipio con el propietario”-sostuvo. Finalmente Granizo dijo que “lo bueno de esto es el consenso de varios actores. De la fachada de adelante se tiene que conservar tal como está. De allí para atrás se va a demoler. Funcionalmente se modifica”. Puntualizó que desde el “Colegio de Arquitectos vamos a trabajar para que la ordenanza se respete y se conserve la estructura del edificio. Dentro del marco de vitalidad que necesita la ciudad vamos a vigilar que no se destruya el patrimonio”.

