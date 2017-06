Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 15 Junio 2017 19:40 Visto: 5 Twitter Por parte del senador Mera Homenaje en el Senado de la Nación al ex gobernador Casas Nóblega Fue presentada en el Senado de la Nación bajo el auspicio del senador Dalmacio Mera, la biografía de Armando Casas Nóblega, ex gobernador justicialista de la Provincia de Catamarca y ex diputado nacional. Mera junto a la familia del ex gobernador Casas Nóblega.-eldiariodecatamarca.com.ar “Fue un gran gobernador de nuestra Provincia”, afirmó Mera, quien subrayó que “las obras y las ideas de Casas Nóblega, todavía son vigentes y se pueden constatar en la realidad”. “Fue un hombre que ha tenido una idea integral de lo que es el desarrollo humano y el desarrollo de una comunidad, y es muy merecido poner en conocimiento la existencia de esta biografía”, dijo el legislador por Catamarca.



Disertaron en la presentación la autora del texto “Una vida por recordar”, la periodista Paz Casas Nóblega, nieta de quien fue además Convencional Constituyente en 1965, y el abogado Carlos Casas Nóblega, hijo del mismo ex Gobernador, quienes recordaron sus pasos más destacados en la política y su reconocida integridad moral.

