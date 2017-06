Candidata francesa quedÃ³ inconsciente luego de ser agredida en plena calle

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 15 Junio 2017 18:54 Visto: 23 Twitter Mundo Candidata francesa quedó inconsciente luego de ser agredida en plena calle Nathalie Kosciusko-Morizet hacía campaña en París cuando un hombre la atacó y cayó al piso La ex ministra francesa de Ecología y candidata a diputada Nathalie Kosciusko-Morizet, perdió el conocimiento varios minutos el jueves después de ser agredida por un hombre cuando hacía campaña en plena calle en París, constató una periodista de la AFP. Kosciusko-Morizet, conocida en Francia por sus iniciales NKM, distribuía volantes en el distrito V de la capital francesa cuando un hombre de unos cincuenta años se le acercó, le quitó los volantes y se los arrojó al rostro, insultándola. La candidata se cayó y perdió el conocimiento durante varios minutos. Fue atendida por paramédicos antes de ser trasladada al hospital. El hombre que la agredió salió corriendo hacia el metro más cercano. Kosciusko-Morizet, de 44 años, estaba haciendo campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia de este domingo. La ex ministra y portavoz del ex presidente Nicolas Sarkozy se enfrenta en su circunscripción de París a Gilles Le Gendre, candidato del movimiento del presidente Emmanuel Macron, La República en Marcha. Con información de AFP Fuente: Infobae

