Estacionar en las calles de Palermo suele ser un dolor de cabeza debido al accionar de los "trapitos", que muchas veces queda impune. Pero esta vez no fue el caso. En un video que vio la luz en las últimas horas, puede verse a Carlos Rodríguez, un oficial de la Policía de la Ciudad, perteneciente a la Comisaría 23, que cubre el servicio en la calle Cerviño, echando a un "cuidacoches" que pretendía cobrar sus "servicios" a una persona que dejaba su vehículo en el citado barrio porteño. "Acá nadie va a cobrar un mango, acá el estacionamiento es libre", se lo escucha decir al uniformado, que agrega: "Acá no hay lugar medido, no hay nada. No se cobra y listo. No me importa que digas que hace 20 años estés acá". El "trapito" que durante toda la grabación está fuera de plano, responde en un momento de la charla "andá de Libertador para allá, andá al Hipódromo", a lo que el uniformado contesta, con autoridad: "Estoy yo acá y mi cuadra la manejo yo". La filmación, que habría sido grabada el mes pasado, fue difundida por la cuenta de facebook del blog Policiales Ahora. Fuente: Infobae