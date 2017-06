Aseguran que las papas fritas acortan la vida

Un estudio publicado por la revista The American Journal of Clinical Nutrition abona la teoría de que comer papas fritas muy seguido acorta la vida. En cambio, el consumo de otras preparaciones del mismo tubérculo no estarían asociadas a un mayor índice de mortalidad. El estudio fue realizado a lo largo de ocho años e incluyó 4440 casos de hombres y mujeres de entre 45 y 79 años. Los voluntarios fueron divididos en grupos de acuerdo a cuán seguido comían papas, desde una vez por mes hasta tres porciones semanales. Puede que en la gastronomía argentina la papa ocupe un lugar importante, pero el estudio realizado para la población de Estados Unidos y Canadá demostró que existe un mayor índice de mortalidad entre las personas que consumen papas fritas dos o tres veces por semana, o más. Se sabe que las papas fritas no son lo más sano del mundo aunque son la comida reconfortante por excelencia y una excelente opción para picar, pero quizás sea hora de prepararlas de algún otro modo ya que las papas no fritas (al horno o en ensalada para tapear, por ejemplo) no impactaron de manera negativa en la salud de los encuestados. Fuente: Minuto Uno