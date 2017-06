Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 15 Junio 2017 18:17 Visto: 30 Twitter Nacionales Insólito: padres denunciarán a la policía porque no dejan correr picadas a sus hijos La denuncia la quieren hacer un grupo de la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen. Las autoridades aseguraron que seguirán realizando controles para evitar siniestros viales. Un insólito caso se presentó en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en Salta, donde un grupo de padres amenazó con denunciar a efectivos de la policiales por no dejar que sus hijos corran picadas de motos, tanto en la autopista como en calles céntricas. Al respecto, el subcomisario Juan Mendoza considerando en dialogó con Yrigoyen Ynforma, que "es lamentable que algunos padres traten de evitar nuestras tareas, anunciando que demandarán a los efectivos que realizan cada fin de semana el control vehícular sobre las calles de nuestra ciudad". Del mismo modo, el jefe de la dependencia policial afirmó que no puede creer que "los papá amenazan, cuando estamos evitando que sus hijos terminen en un cajón por realizar picadas en la ruta 50, calles y autopista, pero estamos acostumbrados a estas cosas". No obstante Mendoza adelantó que, pese a esta actitud de los padres, proseguirán con los controles vehiculares mediante operativos totalmente sorpresa, a fin de evitar siniestros viales que pudieran tener lugar. Fuente: Minuto Uno

