Detuvieron al director de la fundaciÃ³n que creÃ³ el padre Grassi tras encabezar una protesta

El abogado Juan Manuel Casolati, director de Felices Los Niños, la fundación solidaria creada por el cura abusador Julio Grassi, fue detenido esta tarde tras encabezar una protesta a la que asistieron más de 70 personas frente a la sede de la institución en Hurlingham, sobre la avenida Gorriti. El motivo de la protesta: la fuerte crisis entre Felices Los Niños, que hoy aloja y custodia a 52 menores, entre ellos un bebé de tres meses portador de VIH, y el Gobierno provincial. Casolatti fue designado al mando en 2015, luego de que Grassi perdiera todo control de la fundación. No solo denunció desmanejos del cura, como la desviación de alimentos de Felices Los Niños al penal de Campana en donde estaba preso Grassi, sino que logró reconstruir la institución. Esta presentaba un pasivo producto de la conducción del sacerdote estimado en 100 millones de pesos, básicamente impuestos impagos y juicios laborales. Más allá de esto, el Ministerio de Justicia provincial intervino la fundación esta semana, designando una comisión encargada de liquidar a Felices Los Niños. La disolución de la ex obra de Grassi, en los papeles, es una posibilidad. La gobernadora María Eugenia Vidal explicó ayer los motivos de la intervención. Básicamente, se trata de papeles y balances adeudados. "La fundación es parte de 685 fundaciones que vienen siendo auditadas por el Gobierno de la provincia desde el mes de junio del año pasado. Son fundaciones que presentan irregularidades, que no han presentado una adecuada rendición de los fondos que reciben del Estado. Felices los Niños es una más que fue auditada y fue intimada en el mes de septiembre. En el mes de noviembre se comprometió a un plazo de regularización que no cumplió. Recibe un millón y medio de pesos por mes del gobierno de la provincia y desde el año 2008 que no ha presentado balances y no ha podido justificar cómo gasta los recursos que recibe de la provincia", aseguró la gobernadora. La protesta, bajo fuerte vigilancia policial, comenzó hoy a las 7:30 de la mañana, encabezada por Casolati, con una convocatoria a través de Whatsapp y el apoyo de vecinos. Los niños que viven en Felices Los Niños no participaron. Franco Lindon, psicólogo y vicedirector de la fundación, se quedó con ellos. "Están con una ansiedad muy fuerte, no saben a dónde van a ir, qué va a pasar con ellos", afirmó Lindon a Infobae. Los niños mismos pintaron banderas y pancartas que se vieron en la calle. La protesta, apunta Lindon, incluyó la quema de cubiertas y basura y "fue desde Gorriti hasta el cruce con el Camino del Buen Ayre". Allí, el corte fue total: ambas manos fueron bloqueadas. Casolati, dice el directivo, fue separado de forma no violenta por efectivos de la Policía Local de Morón. Tras conversar en un pequeño destacamento bajo la autopista, el director de Felices Los Niños quedó detenido, a disposición de la UFI N°4 de la jurisdicción. "Juan Manuel se hizo cargo de encabezar la protesta; también se acordó cortar una sola mano", asegura Lindon. La protesta, a pesar del arresto, continúa. Fuente: Infobae