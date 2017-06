Piden impugnar el nombre de la nueva alianza electoral de Cristina

Sucede que la agrupaci贸n est谩 registrada bajo el nombre "Agrupaci贸n de Unidad Ciudadana", mientras que el kirchnerismo lanz贸 el "Frente de Unidad Ciudadana". Seg煤n declaraciones de Alejandro Santecchia, titular del partido de La Plata al diario local El D铆a, la agrupaci贸n no tiene pensado presentarse en los comicios legislativos de octubre. Sin embargo, Santecchia confirm贸 que la presentaci贸n ante la Justicia se basa en el deseo de "se respete la Ley Electoral de que se respeten los nombres de los partidos". "No compartimos los valores que tiene ese frente, no nos vemos representados", y adem谩s "no nos consultaron". "Si bien es un partido local, uno tiene la aspiraci贸n de construir algo m谩s grande", agreg贸 Santecchia Fuente: Minuto Uno