Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 15 Junio 2017 13:44 Visto: 99 Twitter En el Paseo de la Fe Entregaron 15 combis y equipamientos para Educación El ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Técnica entregó elementos que fueron adquiridos con fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Este jueves se llevó a cabo un acto en el Paseo de la Fe, donde estuvieron presentes la gobernadora Lucía Corpacci, el ministro Daniel Gutiérrez, el secretario de Seguridad, Marcos Denett, el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi y otros funcionarios provinciales. Cabe destacar que las escuelas beneficiadas con la entrega de estos elementos son: EPET nº 1 Recreo, EPET nº 2 de Belén, EPET nº 3 de Tinogasta, EPET nº 4 de Andalgalá, EPET nº 5 Santa María, EPET nº 6 y nº7 de Capital, EPET nº 8 de Pomán, EPET nº 13 de San José de Santa María, Escuela Provincial de Minería, Escuela Agrotécnica de la Merced, Nueva Coneta, Aliilán, Tinogasta y Huaco –Andalgalá. También se otorgó productos de limpieza para todas las escuelas de todos los niveles de departamento de Capital, material didáctico de laboratorio de química, física y tecnología. Además se entregaron herramientas e insumos para el sector de Construcción para Formación profesional nº 4 de Belén. Se entregaron 15 combis para el traslado de estudiantes de Escuelas Técnicas. y un camión. El ministro Daniel Gutiérrez se refirió a la entrega de los equipamientos y expresó que “acá están los elementos y quiénes sean los usuarios de estos vehículos deben realizar el mantenimiento, para que las cosas duren muchos años que es lo que necesitamos para que estén al servicio de los chicos”. Con respecto a los no docentes, Gutiérrez declaró que “quiero felicitarlos, porque es el esfuerzo de ustedes y hay otros logros que queremos alcanzar. Hay que estar unidos y juntos como provincia, encauzarnos en un periodo sostenido de crecimiento no solo en Catamarca, sino en la República Argentina”. Por parte, la gobernadora Lucía Corpacci manifestó que “cumplimos una nueva entrega, estos fondos corresponden al INET y cada provincia a través de los proyectos que presentan los directores y docentes definen en que debemos invertir”. En cuanto a la situación de las escuelas técnicas, la mandataria provincial afirmó que “nos preocupa y ocupa el tema de la falta de inserción laboral de los catamarqueños y de la desocupación. El único modo de luchar y cambiar esa realidad es que los jóvenes tengan una formación técnica para insertarse en el mercado laboral”. También añadió que “nosotros le pedimos a las empresas que nos digan cuando desarrollen sus proyectos mineros que van a necesitar, para que nosotros los formemos”.



Finalmente Lucía Corpacci habló sobre el accidente en la Cuesta del Totoral y destacó que “quiero hace un reconocimiento al equipo de Salud que intervino allí, no tuvimos que llamarlos, se autoconvocaron los operarios del SAME, trabajadores del Hospital San Juan Bautista y del Hospital de Niños. La comunidad valora su actitud en estas circunstancias”.

