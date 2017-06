Entre semana puede haber campeÃ³n: los horarios para la 29Âº fecha

Por su parte, River Plate recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el mismo miércoles a partir de las 21,30, por lo que puede llegar a jugar su partido ya sin chances de alcanzar a su clásico rival. En tanto que un día antes, San Lorenzo de Almagro recibirá a Banfield desde las 18. El Taladro es otro de los que tiene oportunidad de arrebatarle el título al Xeneize, aunque todo dependerá de los resultados de la 28º fecha, que se llevará a cabo este fin de semana. La programación completa de la fecha 29 es la siguiente: Martes 20 18.00: San Lorenzo de Almagro vs. Banfield

19.00: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. San Martín de San Juan

21.15: Rosario Central vs. Talleres de Córdoba Miércoles 21 17.00: Quilmes vs. Arsenal de Sarandí

18.30: Temperley vs. Defensa y Justicia

19.10: Racing Club vs. Colón de Santa Fe

19.45: Olimpo de Bahía Blanca vs. Boca Juniors

21.30: River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata Jueves 22 15.00: Belgrano de Córdoba vs. Newell's Old Boys

17.10: Sarmiento de Junín vs. Patronato de Paraná

17.10: Lanús vs. Huracán

19.20: Tigre vs. Atlético de Rafaela

19.20: Godoy Cruz de Mendoza vs. Estudiantes de La Plata

21.30: Atlético Tucumán vs. Vélez Sarsfield

21.30: Unión de Santa Fe vs. Independiente. Fuente: MinutoUno