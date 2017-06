CuÃ¡les son las alianzas que competirÃ¡n en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 15 Junio 2017 10:44 Visto: 12 Twitter Elecciones 2017 Cuáles son las alianzas que competirán en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires El plazo en la Capital Federal venció a la medianoche. En la Provincia hay tiempo hasta las 9.30 Vencido el plazo para las inscripciones, en la Ciudad de Buenos Aires ya está definido el mapa electoral porteño para competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo participará con su frente "Vamos Juntos", sin el ex funcionario Martín Lousteau, que armó su espacio, "Evolución Ciudadana". "Vamos Juntos" fue la primera alianza en presentarse, ayer, en la justicia electoral. Está liderada por el PRO y la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad. El frente está integrado, además, por Confianza Pública, de Graciela Ocaña, Unión por la Libertad, de Patricia Bullrich, y los partidos Demócrata Progresista, de la Ciudad en Acción, Demócrata, FE y la UCeDé de la Ciudad de Buenos Aires. Con Lousteau fuera deloficialismo, la diputada nacional Elisa Carrió encabezará la lista. Por su parte, el ex embajador en los Estados Unidos presentó su frente "Evolución Ciudadana" junto al radicalismo y el socialismo de la Ciudad e independientes, y no accedió a una alianza con el massismo, luego de los guiños en ese sentido de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer. En la Ciudad, la alianza "Un País" quedó integrada por el Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur del distrito porteño, y se impulsaría la candidatura del economista Matías Tombolini, acompañado por Mirta Tundis. En tanto, el peronismo y kirchnerismo porteños presentaron el frente "Unidad Porteña" integrado por 17 partidos y movimientos sociales. De la alianza participan el Partido Justicialista de la Ciudad, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Partido Intransigente, Partido Comunista, Frente Grande, Kolina, FORJA, NUEVA Dirigencia, Red por Bs. As, Partido Frente Progresista Popular, Seamos Libres, Patria Grande, Partido por el Trabajo y la Equidad, Compromiso Federal y Partido Bien Común. Hasta el momento, competirían cuatro listas en esa primaria: una del peronismo, otra del kirchnerismo (aunque estos dos espacios podrían confluir en una misma nómina), otra del sector de Gustavo Vera y la cuarta del espacio de Itai Hagman. También se inscribió en la justicia electoral "Izquierda al frente por el socialismo", integrado por el MST y el Movimiento Avanzado Socialista; y el "Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires", que componen el Partido Obrero, el PTS y la Izquierda Socialista. Anoche, los delegados de la alianza del FIT cerraron el acuerdo y lograron acordar una lista de unidad para las PASO en las que competirá con Marcelo Ramal como primer candidato a diputado nacional y Myriam Bregman para la legislatura porteña.



En tanto, en la provincia de Buenos Aires el plazo vence este jueves a las 9.30, ya que el juzgado Criminal y Correccional Nº 1 de La Plata, que tiene la competencia electoral del distrito más grande del país y que está a cargo del juez Juan Manuel Culotta, modificó y extendió los plazos. La primera alianza fue el "Frente Unión Federal", compuesto por los partidos Popular y Dignidad Popular, que entregó la documentación necesaria el 19 de mayo pasado. Le siguió la alianza "1 País", de Massa y Stolbizer, que se presentó el 30 de mayo y que lo integran los partidos Frente Renovador Auténtico, Nuevo Buenos Aires, Tercera Posición y Política Abierta para la Integridad Social. Asimismo hoy se presentaron las alianzas "Frente Social y Popular", integrada por el Partido Socialista y el Frente Popular; e "Izquierda al Frente por el Socialismo", compuesta por el Movimiento Avanzada Socialista y Nueva Izquierda. También la alianza impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner, denominada "Unidad Ciudadana", de la que participan los partidos Frente Grande, Partido de la Victoria, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Compromiso Federal y Kolina. En tanto, la alianza "Encuentro Popular por la Tierra, Techo y Trabajo", que integrarán el Partido Comunista y el Movimiento Integración Latinoamericano de Expresión por Tierra, Techo y Trabajo, más conocido como Miles y que lidera el piquetero Luis D'Elía, quien quedó fuera del armado kirchnerista. También se presentaron los frentes electorales "Creo", compuesto por los partidos Renovador Federal y Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; y "Frente Patriota Bandera Vecinal", integrado por Gente en Acción y Bandera Vecinal. Anoche, el PJ inscribió al Frente Justicialista, integrado por los espacios que lideran el ex ministro Florencio Randazzo y el ex intendente Mario Ishii. Aunque no se presentó formalmente ante la justicia, ya se formalizó la alianza del oficialismo Cambiemos, que según se anunció estará compuesta por los partidos Pro-Propuesta Republicana, Coalición Cívica-ARI, Unión Cívica Radical, Demócrata Progresista y Fe, entre otros. Fuente: MinutoUno

