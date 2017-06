El Gobierno Provincial en pleno rechazó el quite de pensiones por discapacidad

La Gobernadora pidió que se revise la medida de la suspensión de pensiones para discpacitados.-eldiariodecatamarca.com.ar La Gobernadora Lucía Corpacci y el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, se refirieron este miércoles a la medida del Gobierno Nacional de suspender las pensiones a personas con discapacidad y que despertó el rechazo de un amplio arco de la sociedad. En su cuenta de Twitter, la Gobernadora expresó su desacuerdo con la medida un día después de reunirse con el presidente Mauricio Macri. “No se puede abandonar a quienes más ayuda necesitan, es imperativo sostener las pensiones para discapacitados”, fue el primer mensaje de la primera mandataria al que le siguió otro más: “Sí a todos los controles, no a los recortes de un aporte vital para miles de familias. Es un derecho y está vigente la Ley que lo sostiene”.



Por su parte, el ministro Saadi expresó que es "inaceptable" que se deje sin pensiones a miles de discapacitados en el país, situación que afecta a alrededor de 500 personas en Catamarca.



“Este aporte del Estado a las personas que más requieren de una ayuda oficial, es un derecho adquirido, y por encima de cualquier legislación, existe un principio de humanidad y solidaridad por el cual no podemos mirar para otro lado", aseguró el ministro.



Saadi dijo que "no puede utilizarse el argumento de que hay pensiones mal otorgadas para eliminar a miles de beneficiarios, y mucho menos sin previo aviso. El que cobra y no lo necesita debe dejar de cobrar, pero si con la excusa de recortar gastos le vamos a quitar este beneficio elemental a miles de personas, entonces estamos muy mal como sociedad".



El ministro Saadi anticipó en este sentido que "desde el Gobierno provincial ponemos a disposición de los damnificados con esta medida, a nuestros asesores jurídicos, quienes les brindarán todo el respaldo en forma gratuita, para que a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales, puedan defender aquello que les corresponde".