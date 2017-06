Narcotráfico: Morabito aclaró que “nunca” se refirió al contexto de la provincia

el juez Morabito aclaró sus dichos en la prensa nacional.-eldiariodecatamarca.com.ar El juez de Menores, Rodrigo Morabito, quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera una nota de un portal de noticias nacional donde se habría referido a las acciones por parte de la justicia contra el narcotráfico y la falta de apoyo del Estado contra este delito. Según trascendió, desde la Justicia Federal habrían citado al magistrado para que ratifique o rectifique sus dichos y aclare si se refería a la situación provincial.



En comunicación con El Diario de Catamarca, Morabito aclaró que sus declaraciones en el portal El Intransigente fueron “sacadas de contexto”. “La nota de El Intransigente habla de los ‘narcos’ en Catamarca y yo nunca dije que los narcos son intocables en Catamarca, es un título que ponen ellos. Que uno diga en el marco de una afirmación académica sin referirme a un caso concreto y particular que muchos de los delitos trasnacionales como los delitos de trata de personas, el tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas, muchas veces como se ha mostrado en noticias en todas partes del mundo, están vinculados con organismos del poder, no sé cuál es la novedad”, agregó.



Sobre la supuesta citación por parte de la Justicia Federal, el juez dijo que “a mí no me llegó ninguna citación. Los medios afirman que me habría citado la Justicia Federal. Tampoco sabría en carácter de qué sería la citación. Le pediría a la Justicia Federal que realmente se ocupe de cuestiones que realmente interesan a la sociedad”, expresó y confirmó que va a contestar “conforme a lo que establece el reglamento de que los magistrados podemos contestar por escrito. Eso me va a dar más posibilidades de explayarme en varias cosas”.



Sobre sus dichos que fueron reproducidos por el portal digital y que tuvieron amplia repercusión en la provincia, Morabito aclaró que en “ningún momento” se refirió a la realidad local. “En una entrevista realizada en un medio local yo aclaré que no me referí en ningún momento al contexto de la provincia sino que fue una afirmación en base a conocimientos técnicos que uno maneja. A casos particulares me referí al caso del intendente de Itatí, al de María Eugenia Vidal con la policía bonaerense”, explicó.



“Lo del narcomenudeo no es novedad, lo dicen todos los organismos de derechos humanos. Falta mayor acción sobre los grandes narcotraficantes. Eso no lo digo yo, lo dice mucha gente. Y eso no significa que en Catamarca se persiga solamente al narcomenudeo, yo nunca dije eso”, continuó.



Finalmente, pidió que la justicia se ocupe de los casos que realmente le importan a la sociedad y no a supuestas declaraciones sacadas de contexto. “Muchas veces se gastan recursos desde la justicia que son del Estado citando a una persona en el marco de estas declaraciones que aclararemos”, dijo y cerró expresando que “son temas que hay que hablarlos y ponerlos en el tapete. La corrupción es un problema que afecta a muchas capas de la sociedad”.