Fiscal asegura que las pensiones por discapacidad son un derecho adquirido

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, advirti贸 este mi茅rcoles que las pensiones por invalidez son "derechos adquiridos, no limosnas, ni beneficencia", por lo que advirti贸 que "ser铆a saludable que se restituyan los beneficios". La Ufises requiri贸 adem谩s a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que le informe sobre las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad, la cantidad y los criterios que motivaron tal decisi贸n. Ademas solicit贸 "una n贸mina de la totalidad de los beneficiarios afectados, que adem谩s indique en cada caso el por qu茅 se habilit贸 la suspensi贸n de la prestaci贸n y las pruebas que se recabaron para sustentar tal decisi贸n". Y reclam贸 que "se detalle el medio de notificaci贸n mediante el cual se puso en conocimiento del beneficiario la futura suspensi贸n de la pensi贸n y que se acompa帽en las constancias respectivas que acreditaran dicha notificaci贸n". De Vedia tambi茅n consider贸 que "es muy posible que prospere" el amparo colectivo que presentaron distintas organizaciones contra la decisi贸n del gobierno de Mauricio Macri de recortar m谩s de 170 mil pensiones a personas con discapacidad. En cuanto al argumento del Ejecutivo, de que la medida est谩 sujeta a una reglamentaci贸n prevista en el decreto 432, de 1997, sostuvo que "las pol铆ticas p煤blicas no pueden tener una visi贸n regresiva, tienen que ser siempre progresivas, hacia adelante". El fiscal pidi贸 que se haga "una investigaci贸n general" sobre las pensiones otorgadas y luego se vaya "resolviendo caso a caso" porque, dispar贸, "esto suena a que pagan justos por pecadores". "Esto s贸lo puede ser revisado en caso excepcional de una ilegalidad manifiesta, pero as铆 y todo tiene que haber una actuaci贸n administrativa, hay que citar al beneficiario, hay que darle derecho a la descarga y no que se entere en un cajero autom谩tico", cuestion贸. En declaraciones a radio Cooperativa, el titular de la Ufises manifest贸 que "la poblaci贸n beneficiaria de esta pensi贸n es vulnerable y suele depender de este ingreso y necesita la planificaci贸n de saber si va a contar con plata para poder comprar la leche a su hijo o un medicamento". Frente a esta situaci贸n, subray贸 que "ser铆a saludable que se restituyan los beneficios", al tiempo que remarc贸 que "en el derecho argentino, los actos de concesi贸n de beneficios se presumen leg铆timos". "Estamos ante un derecho adquirido, no es una limosna, una caridad, ni beneficencia, es un derecho por estar encuadrado en la ley", sentenci贸 De Vedia, quien consider贸 que "m谩s all谩 de alg煤n aspecto que puede ser ideol贸gico, de fondo" la medida del Gobierno parece "por falta de planificaci贸n". Asimismo, repas贸 que la ley de pensiones no contributivas fue "sancionada bajo la presidencia de Juan Domingo Per贸n, durante 1948" y "hay tres casos: invalidez del 76 por ciento, que son personas que est谩n excluidas de la sociedad y que tienen una vulnerabilidad estructural; mujeres solteras, que no tengan sost茅n y tengan m谩s de siete hijos; y esas personas que no tengan posibilidad de jubilarse porque no tienen aportes y que llegan a los 70 a帽os". De Vedia puntualiz贸 que "49 a帽os despu茅s, en 1997, durante el menemismo, se dict贸 un decreto reglamentario de esta ley" que estableci贸 "algunos elementos que la ley no preve铆a, por ejemplo, en el caso de la pensi贸n por invalidez, elementos por los que no corresponden que te otorguen el beneficio, como tener un auto". El titular de la Ufises advirti贸 adem谩s que "siempre se dice que el otorgamiento de las pensiones es por el l铆mite presupuestario", pero enfatiz贸 que "el presupuesto es una decisi贸n pol铆tica". "En los '90, en las pensiones no contributivas hab铆a un l铆mite muy r铆gido y no se sal铆a de ah铆. Despu茅s empez贸 a cambiar y se empez贸 a tomar el concepto de que hay un derecho, entonces tiene que aparecer el dinero para otorgarlo", explic贸. Fuente: Minuto Uno