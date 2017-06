Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 14 Junio 2017 18:36 Visto: 24 Twitter Nacionales Hallan a una mujer muerta con sobres de cocaína en su estómago El cuerpo de la mujer fue encontrado en su casa en la localidad bonaerense de José Ingenieros, en límite con la ciudad de Buenos Aires. Sospechan que habría sido utilizada como "mula" por narcotraficantes. Una mujer de nacionalidad boliviana fue encontrada muerta en su casa de la localidad bonaerense de José Ingenieros y en el interior de su cuerpo se comprobó que tenía varios envoltorios de cocaína, por lo que se sospecha que habría sido utilizada como "mula" por narcotraficantes. El cuerpo de la mujer, que tenía 34 años, fue hallado en una vivienda situada en la colectora de la avenida General Paz al 600, de esa localidad del partido de Tres de Febrero, en el límite con la ciudad de Buenos Aires. Fuentes policiales informaron que el cuerpo de la mujer se encontraba boca arriba en su cama, no aparentaba tener lesiones físicas y la casa se encontraba en total orden. Una vez que intervino la Justicia local, se ordenó la realización de una autopsia en la que se determinó que tenía diez envoltorios de cocaína en su estómago. Mientras se realizaban averiguaciones en torno a la actividad previa de la mujer fallecida, se pudo establecer que había viajado recientemente al norte del país por un problema de salud. La forma en la que fue encontrada la droga en su cuerpo hace suponer que la mujer fue utilizada por narcotraficantes como "mula", tal cual se denomina a las personas utilizadas para introducir droga en el país o exportarla al exterior, muchas veces con la sustancia en el interior de su cuerpo, lo que concierne un importante riesgo para la salud. El comisario Néstor Roncaglia, actual jefe de la Policía Federal y ex titular de Drogas Peligrosas, definió en un reportaje difundido por Minutouno a la actividad de las "mulas" como "sumamente peligrosa". "Esta modalidad de traslado se empezó a usar en 1994 y a partir del 2005 tuvo un fuerte incremento. La actividad de ingesta es sumamente peligrosa, porque 24 horas antes ya no comen nada. Los que se entrenan ya se acostumbran a dejar de ingerir alimentos. En el vuelo ni siquiera toman líquidos. Es un negocio, una PyME totalmente ilegal que está globalizada", definió el actual jefe de la Federal. El caso comenzó a ser investigado por la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) 7 del Departamento Judicial de San Martín. Fuente: Minuto Uno

