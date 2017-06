Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 14 Junio 2017 18:35 Visto: 24 Twitter Nacionales Imputan al titular de Anses por quitar ayuda en causas que involucran a Macri La fiscal federal Paloma Ochoa requirió hoy que se investigue al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, por la decisión de no prorrogar un convenio de ese organismo con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Seguridad Social (UFISES). La fiscal federal Paloma Ochoa requirió este miércoles que se investigue al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, por la decisión unilateral de no prorrogar un convenio de ese organismo con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Seguridad Social (UFISES). Ochoa solicitó además que se disponga una medida de "no innovar" para garantizar que la Anses continúe aportando los recursos para el funcionamiento de la UFISES hasta que se resuelva el conflicto de fondo. La causa se inició por una denuncia presentada el 8 de junio pasado por el fiscal Guillermo Marijuan y está a cargo del juez Sebastián Ramos. Fuentes judiciales indicaron que Ochoa en su requerimiento sostuvo que los recursos que la Anses aporta a la Ufises están incluidos en la Ley de Presupuesto nacional por lo que no deberían ser redireccionados. Marijuan, en denuncia impulsada por su colega, remarcó que "todo el actuar por parte del funcionario público denunciado conduce, necesariamente, al desmantelamiento de la unidad, al colapso, atraso y entorpecimiento de sus investigaciones en curso" ante esa unidad fiscal. Basavilbaso firmó el viernes 2 de junio la resolución por la que dio de baja de manera unilateral el acuerdo que se venía prorrogando entre la Anses y el Ministerio Público Fiscal. La decisión implica que la Anses dejaría de aportar todos los recursos y el dinero para abonar el salario de los trabajadores de la Ufises a partir de este mes. La UFISES, financiada por Anses, funcionaba en una de sus dependencias y salvo el fiscal a cargo, que era pagado por la Procuración, todos los demás empleados percibían su salario desde el organismo público. El titular de la Ufises, Gabriel de Vedia, advirtió además que "dejar sin efecto ese convenio es muy grave porque la UFISES es la unidad que investiga de delitos contra la Seguridad Social, que debe cuidar todos los recursos para redistribuirlos en toda la comunidad que integra, no solo el Fondo de Garantías de Sustentabilidad". Y recordó que "en los últimos tiempos" han "interpuesto muchísimas denuncias por evasión de aportes previsionales, entre otras, a IECSA", la empresa que era del Grupo Macri, que pasó luego a manos de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y que pocas semanas atrás compró Marcelo Mindlin. También recordó que denunciaron al ex número dos de ANSES "Luis María Blaquier por supuestas negociaciones incompatibles porque había sido director de Arcor y Cablevisión, y cuando asumió como subdirector de ANSES hizo esa suscripción de obligaciones negociables con esas empresas, o sea atendía de los dos lados del mostrador". Fuente: Minuto Uno

