Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 14 Junio 2017 18:35 Visto: 23 Twitter Nacionales Randazzo pide que se aparte del PJ a quienes se sumen al frente de Cristina El ex ministro ratific贸 su intenci贸n de ser precandidato por el PJ y elev贸 un pedido al titular del peronismo bonaerense, Fernando Espinoza, para que se excluya a los afiliados de ese partido que participen de cualquier otro frente electoral. Asegur贸 que deben ser apartados por "l贸gica incompatibilidad". El ex ministro de Interior y Transporte y precandidato del PJ de cara a las Primarias Abiertas, Simult谩neas y Obligatorias (PASO) de agosto pr贸ximo, Florencio Randazzo, respondi贸 a la decisi贸n de Cristina Kirchner de formar un frente sin el PJ con un pedido formal para que sean apartados de la conducci贸n partidaria aquellos referentes que integren y hagan campa帽a por fuera de la estructura del PJ. Randazzo envi贸 una carta al titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza. All铆 ratifica su intenci贸n de presentarse a las PASO como precandidato del ese partido y advierte que "deber谩 la inmediata licencia de aquellos miembros de la Junta Electoral Partidaria y apoderados que adhieran o se dispongan cumplir funci贸n" en cualquie frente o alianza que no incluya al PJ. Exige adem谩s que se arbitren los detalles "referentes al uso de las instalaciones partidarias" de modo de quitarle la posibilidad a los peronistas que se vayan con Cristina de poder utuilizarlas y pide "extremar el resguardo y uso de los bienes propiedad del Partido Justicialista". Randazzo reclam贸 adem谩s que se d茅 cumplimiento a lo solicitado "en un plazo no mayor a las 24 horas" de recibida la carta. Fuente: Minuto Uno

