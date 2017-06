Se consumÃ³ la maniobra de CFK: inscribiÃ³ el frente Unidad Ciudadana y no competirÃ¡ en primarias con Randazzo

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 14 Junio 2017 17:42 Visto: 49 Twitter Nacionales Se consumó la maniobra de CFK: inscribió el frente Unidad Ciudadana y no competirá en primarias con Randazzo Está integrado por Kolina, Nuevo Encuentro, Frente Grande, el Partido de la Victoria y Compromiso Federal. Marginó al PJ y al espacio de Luis D'Elía El kirchnerismo consumó su estrategia; con la que pretende competir en la provincia de Buenos Aires, sin someter al voto popular el liderazgo del peronismo en las primarias, como exigía el ex ministro del Interior Florencio Randazzo. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que este mediodía se inscribió el frente Unidad Ciudadana, que está integrado por los partidos más cercanos a la ex mandataria, como Kolina, la agrupación que nació de la mano de Alicia Kirchner; Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella; y el Partido de la Victoria, Frente Grande y Compromiso Federal, fruto del acuerdo con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa. La novedad, que este medio había adelantado ayer, es que marginó del armado al Partido Justicialista. El objetivo de la jugada es evitar una primaria con Randazzo, quien había presentado los avales para competir dentro de la estructura tradicional del peronismo. También quedó afuera de la alianza cristinista Miles, del piquetero Luis D'Elía. Pasadas las 13.30, Cristina Kirchner se encontraba reunida en la sede del Instituto Patria con un nutrido grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Allí podría anunciarles su candidatura a senadora pero, en todo caso, la oficialización de su futuro político se estirará hasta la semana que viene, cuando se cumpla el plazo para inscribir las listas en la Justicia electoral. La incógnita, ahora, será conocer el efecto inmediato que provocará en los caciques peronistas esta decisión de jugar por fuera del PJ. Por lo pronto, en el kirchnerismo están convencidos de que la figura de la ex mandataria arrastrará a los jefes comunales a apoyar al frente Unidad Ciudadana. El anunció del nuevo Frente se realizó a través de las redes sociales. "Estas son las propuestas que están abiertas al debate y al aporte y quienes las firmamos nos comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia", detalló Cristina Kirchner, en relación a 15 puntos que anunció como plataforma de campaña. En el documento hace referencia a "recuperar lo perdido: empleo, salario y condiciones de trabajo; frenar el aumento descontrolado en los precios de los consumos populares; a proteger la industria nacional; poner fin al saqueo tarifario; defender a las empresas públicas nacionales; y defender el sistema de seguridad social y devolución de derechos a jubilados y pensionados", entre otros aspectos. Fuente: Infobae

