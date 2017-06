Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 14 Junio 2017 12:51 Visto: 117 Twitter Investigaci贸n judicial Citaron a ex funcionarios del intendente de Valle Viejo Se trata de Carlos Bustamante y Norma Ledesma, quienes son investigados, junto a Roque Jalile, por presunta defraudaci贸n durante la gesti贸n anterior. El intendente Jalile y dos ex miembros de su equipo, bajo la lupa de la justicia. - eldiariodecatamarca.com.ar Para este mi茅rcoles fueron citados por el fiscal Marcelo Sago los dos ex funcionarios del actual intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, quien investiga presunta causa de defraudaci贸n al erario p煤blico. La causa tiene que ver con la gesti贸n anterior donde se trata de determinar el destino de fondos enviados por naci贸n para las obras de cord贸n cuneta y desag眉e que deb铆an realizarse y aparentemente no se concretaron. Finalmente el fiscal Sago imput贸 a Ledesma y Bustamante cuando ambos cumpl铆an cargos claves para el manejo de fondos dentro del Ejecutivo municipal, a la par que investiga a Jalile por su responsabilidad en los hechos.

