Comodoro Rivadavia: un hombre fingiÃ³ un desmayo para evitar que lo asalten

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 14 Junio 2017 12:03 Visto: 7 Twitter Nacionales Comodoro Rivadavia: un hombre fingió un desmayo para evitar que lo asalten Un hombre que llegaba a su casa en Comodoro Rivadavia fingió un desmayo cuando dos asaltantes lo abordaron. Al no poder identificar la llave para ingresar, los asaltantes se dieron a la fuga sin concretar el robo. Un hombre que ingresaba a su casa en Comodoro Rivadavia fue abordado por dos delincuentes que intentaron entrar a su domicilio. Ante esa situación, fingió un desmayo y evitó que los ladrones cometieran el robo. Ocurrió en la puerta de una casa ubicada en Maliqueo al 700. Con la víctima en el suelo, fingiendo estar inconsciente, los asaltantes no pudieron determinar cuál de todas las llaves era la de la puerta de entrada a la casa y se marcharon dejando tirado el manojo. La víctima llegaba sobre las 20:30 del lunes a su vivienda y cuando se disponía a abrir el portón se le cayó el manojo de llaves. Justo en ese momento lo abordaron dos delincuentes, uno de ellos a punta de pistola, y le exigieron dinero. "La plata, la plata", le insistían los asaltantes. Cuando el hombre se agachó para levantar las llaves, se desplomó fingiendo un desmayo. Los asaltantes, al no saber qué llave era la que abría el portón de la vivienda, debieron desistir del robo y escaparon corriendo. En el caso tomó intervención personal policial de la Seccional Tercera y la Brigada de Investigaciones. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626