La Corte de Justicia no se expidiÃ³ sobre Ancasti

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 14 Junio 2017 11:23 Visto: 114 Twitter Elecciones postergadas La Corte de Justicia no se expidió sobre Ancasti Pese al tiempo transcurrido aún no hay definición sobre la situación en la localidad del Este provincial donde se debe elegir intendente. La Corte de Justicia dilató la resolución sobre el tema Ancasti y quedaría firme el padrón que cierra este miércoles. - eldiariodecatamarca.com.ar Con los plazos sobre el límite para una nueva convocatoria, todo indica que finalmente la elección en Ancasti se realizará junto con las PASO o directamente pasará para octubre según se pudo establecer este miércoles. Es que la presentación efectuada por el Frente Cívico y Social sobre la fecha de corte del padrón electoral con el que se votará en Ancasti, sigue en la Corte de Justicia y por lo tanto no hay definición. Como en este miércoles vence el plazo para la conformación de alianzas y el cierre del padrón definitivo, la Municipalidad de Ancasti debe decidir si las elecciones serán en agosto o en octubre. Con este paso definido la Corte de Justicia podría declarar "sin materia" el recurso de casación que presentó el FCS por cuanto ya no tendría razón una definición porque el padrón será el mismo para las elecciones nacionales y su fecha de corte es el 25 de abril. De esta manera se allanaría el camino a Nancy Córdoba para que sea la candidata a intendente por el Frente para la Victoria y se caería la recusación presentada oportunamente por la oposición.

