Incendio en la Torre Grenfell: una mujer tirÃ³ a su bebÃ© por la ventana y lo salvÃ³

Una mujer tiró por la ventana de un departamento a su bebé en medio del incendio que destruyó a la Torre Grenfell, en Londres. Un hombre logró atrapar a la criatura, quien sobrevivió. Una madre lanzó a su hijo desde el noveno piso de la Torre Grenfell en medio del incendio que se desató provocando la muerte de al menos seis personas. De milagro, un hombre logró atraparlo en su caída y el bebé sobrevivió. Samira Lamrani, una vecina que se encontraba debajo del edificio de 120 apartamentos, situado en el barrio de Kensington, en Londres, relató que desde la calle podía ver "a gente en las ventanas, golpeando frenéticamente y gritando". "En una de las ventanas, en el noveno o décimo piso, había una mujer haciendo señas, explicando que iba a tirar a su bebé y que si alguien podía agarrarlo", contó. Fue un hombre, según afirmó Lamrani, quien escuchó la súplica de la mujer y consiguió atrapar al niño, que sobrevivió. El incendio, del que aún se desconoce la causa, comenzó este miércoles y dejó al menos 6 muertos y 70 heridos, que fueron internados en distintos centros médicos de la capital británica. La misma testigo narró cómo la gente que se agolpaba en las inmediaciones del bloque de pisos trataba de "tranquilizar" a las personas que se "asomaban y gritaban" por las ventanas. "Podía ver la muerte en sus miradas", sostuvo, antes de añadir que "los gritos, especialmente de los niños" se le quedarán "grabados durante mucho tiempo". Otra testigo de la tragedia, una residente del edificio llamada Zara, detalló cómo vio también a otra mujer arrojar a su hijo, de unos cinco años, desde una ventana del "quinto o sexto piso". "Creo que el niño tiene algunos huesos rotos y moratones, pero que está bien", manifestó. Uno de los residentes del bloque siniestrado, Paul Munakr, que vive en el séptimo piso y logró escapar de las llamas, declaró a la cadena pública BBC que, en el momento en que se desató el fuego, no se escuchó en el interior del edificio "la alarma antiincencios". Munakr relató que le alertó el sonido de las sirenas de los bomberos y las personas que, desde la calle, gritaban: "No salten, no salten". "Sinceramente no sé si hubo personas que saltaron desde las ventanas para escapar del fuego, pero para mí, lo principal en este incidente, es que las alarmas antiincendios no sonaron dentro del edificio", lamentó.

Fuente: MinutoUno

