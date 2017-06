Cierra a la media noche de este miÃ©rcoles la presentaciÃ³n de alianzas

Mientras el PJ bonaerense este martes, en la víspera del lanzamiento del frente electoral de Cristina Kirchner , le daba luz verde a Florencio Randazzo para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias dentro del peronismo nacional, en Catamarca se discutía en las distintas bases partidarias la futuras alianzas locales. Con la venia y la participación de Randazzo en la PASO dentro del PJ se ponía en duda la integración del peronismo a la coalición que lanzará este miércoles la ex presidenta ya que, de sumar al PJ debería ir a una interna con su ex ministro del Interior.



"El PJ informó mediante carta documento a Florencio Randazzo que podrá presentarse, como cualquier afiliado, en el PJ y en el marco de la ley electoral vigente", dice el escueto comunicado difundido por Fernando Espinoza, titular del peronismo bonaerense y en el que adjunto una copia de la carta enviada al ex ministro y que lleva la firma de Patricia García Blanco, apoderada del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.



En tanto, la Cristina Kirchner encabeza este miércoles una reunión con intendentes bonaerenses, concejales y jefes de partidos aliados para sellar el frente electoral con el que el kirchnerismo se presentará a las elecciones.



A partir de las 12, la ex presidenta recibirá en el Instituto Patria, ubicado en Rodríguez Peña 80 de la capital, a intendentes, jefes de fuerzas aliadas y concejales para "cerrar" el frente con el que el kirchnerismo competirá en octubre.



El espacio, que podría llamarse "Frente Ciudadano", estará integrado por 20 partidos aliados, entre los que se ubican el Frente Grande, Nuevo Encuentro, Miles y Partido Solidario, entre otros, además de contar con el aval del PJ de los distritos.



La constitución de la nueva plataforma kirchnerista se concretará a horas del vencimiento del plazo para la presentación de las alianzas electorales, un límite que está fijado para la medianoche de este miercoles.



Si bien se mantiene la incógnita sobre una eventual postulación de Cristina Kirchner, desde el FpV advirtieron a DyN que la ex mandataria "juega" y que "no va a competir" en las PASO con Randazzo, a quien ubican "por afuera del frente".



Esa posición deja expuesto al PJ Bonaerense, que deberá definir si integra el "Frente Ciudadano", lo que equivaldría a recibir a Randazzo para la compulsa interna, o si se mantiene fuera del armado K para aislar al ex ministro del Interior.



En el randazzismo, por su parte, mantienen la estrategia de buscar la disputa interna con el kirchnerismo, por lo que si el "Frente Ciudadano" llevara al PJ como adherente, el espacio "Cumplir" se presentaría a competir dentro de ese esquema.



Por eso, los encargados de la arquitectura legal del espacio ya presentaron los avales certificados para incluirlos al frente que integre el PJ, con la intuición de que el sello que comanda Fernando Espinoza terminará sumándose al conglomerado K.



Aunque también dicen tener otros partidos para añadir al frente "Cumplir" como el Partido por la Equidad y el Trabajo (PARTE) -el sello de Alberto Fernández - y el Partido por el Progreso Social, del propio Randazzo.



En Catamarca, el sábado último Luis Barrionuevo reapareció en Catamarca, organizando un almuerzo para " el que quiera llegarse por el popular Club Tesorieti" allí concurrieron algunos vecinos y dirigentes de poca monta para acompañarlo, en lo que 72 horas antes había sido una sorpresa la difusión de una foto en la que se lo podía observar junto a Marcelo Rivera, presidente de la Cámara Baja provincial, el principal seguidor del gastronómico en el Frente Tercera Posición, al empresario Fernando Jalil, hermano de Raúl "Za-Zá" Jalil, intendente de la capital, ambos del sector de la renovación, junto a Jorge Moreno senador por la capital, también presente en la imagen al igual que Dalmacio Mera, senador nacional por Catamarca y primo hermano del gobernador de Salta Juan Urtubey. Aquella imagen tomada el día del periodista en Buenos Aires, fue una juntada que organizó el maquiavelico armador político Jorge Moreno. El objetivo?, una alianza por fuera de la estructura partidaria que capitanea la gobernadora Corpacci.La alianza se presentará este miércoles en la justicia electoral y el 24, el día de la presentación de candidatos, se podrá leer el nombre de Fernando Jalil encabezando la lista de candidatos a diputados nacionales.



En tanto el justicialismo, hará lo propio con la alianza oficialista en la que se podrá observar la integración de al menos cuatro partidos, y el 24 es la incógnita, quién se quedará con la primera postulación a diputados nacional, aunque al parecer las PASO se verán competitivas ya que los aspirantes a alzarse con dos de la tres bancas a diputados nacionales tienen varios apetentes, entre ellos Hugo Corpacci, hermano de la jefa de estado provincial, Gustavo Saadi , actual ministro de gobierno y primo hermano de la gobernadora, También "Za-Zá" ubicaría a su esposa Silvana Ginocchio como segunda candidata a diputada nacional detrás de Saadi o Corpacci. Más otros emergentes competidores con menos chances.



Mientras tanto en el desprolijo y desarticulado CAMBIEMOS de Catamarca, las cosas se presentan difíciles, ya que los radicales ninguneados por los PRO, irían solos en él cada vez menos vigente Frente Cívico, es que al ex gobernador y vitalicio ocupador de cargos políticos Eduardo Brizuela del Moral, le surgieron innumerables conflictos internos en rechazo a una nueva candidatura suya, los radicales y la representación de otros partidos, artos de ver los mismos nombres en lugares expectantes le dirían que no a otra postulación de Brizuela y sus familiares, lo que amenaza con dejar con pocas chances a la principal fuerza de oposición.



La expectativa comienza a cerrar en la media noche de este miércoles, donde se podrá vislumbrar el futuro de cada una de las fuerzas políticas en base a los colores partidarios que se inscriban.