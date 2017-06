El ministro Chico lamentó que Yersiplast haya cerrado por causa de la coyuntura nacional

Chico dijo que el Gobierno Provincial hizo todo lo posible por el mantenimiento de Yersiplast.-eldiariodecatamarca.com.ar El ministro de Producción, Raúl Chico, expresó su postura acerca del cierre de la empresa textil Yersiplast diciendo que “como Gobierno de la provincia manifestamos nuestra preocupación y lamentamos el cierre de una planta fabril que tomó la decisión cerrar sus plantas hace ya mucho tiempo por una realidad nacional en la que la industria, y especialmente la textil, va para atrás”. Al mismo tiempo, dijo en declaraciones radiales que la empresa “está en una coyuntura en la que no están vendiendo nada” y destacó que esa decisión “excede largamente las responsabilidades y la realidad de Catamarca”. Sobre el malestar que tienen los empleados con el titular del gremio textil en el orden local, el ministro dijo que “pareciera ser que está teniendo un cuestionamiento por parte de sus afiliados y lo traslada al Ministerio de Producción cuando el Ministerio de Producción no tiene tal responsabilidad”. En cuanto a la intervención de la cartera a su cargo, Chico explicó que “estuvimos acompañando en todo momento y haciendo muchísimas cosas para que la industria no se caiga en Catamarca. Y lo cierto es que hasta este cierre no se habían producido cierres de fábricas en la provincia. Eso no es casualidad, sino que hay un gobierno provincial que se sienta con los empresarios todos los días. De hecho acabamos de ponernos en contacto con ellos. O sea: el monitoreo es permanente y la ayuda también es permanente”. En el caso de Alpargatas, el ministro diferenció la situación de la de Yersiplast indicando que la empresa está “absolutamente desacelerando porque no tiene trabajo, no le compran” y que “el gobierno nacional con su política económica está destruyendo a la industria”.