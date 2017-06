Detuvieron a un hombre por amenazar a Macri

El ministerio de Seguridad de la Nación informó este martes que detuvo en el partido bonaerense de La Matanza a un hombre que realizó amenazas contra el presidente Mauricio Macri. "No estamos dispuestos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre", dijo la ministra Patricia Bullrich en un comunicado, en el que advirtió que "aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia."



De acuerdo con el parte de prensa, el procedimiento se desarrolló en la localidad matancera de González Catán, aunque no precisa acerca del día de la detención.



"Personal de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal, que comanda Néstor Roncaglia, allanó una vivienda ubicada en la calle Apipe al 2900" a partir de una llamada al sistema 911 realizada en agosto de 2016, en la cual "un hombre esgrimía que iba a atentar contra la vida del Presidente".



"Desde entonces, los efectivos pusieron en marcha una exhaustiva pesquisa que incluyó tareas de inteligencia, como entrecruzamientos de bases de datos, análisis de llamadas entrantes y salientes y rastrillajes en la zona," añadió.



En los allanamientos fueron secuestrados cinco celulares, una tablet y documentación de interés de la causa a instancias del Juzgado Federal Número 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, y a través de la Secretaría Número 7 de Constanza Pagani. Fuente: Minuto Uno