Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 13 Junio 2017 17:37 Visto: 61 Twitter Tras 9 días de conflicto Levantaron el paro de transportes en Córdoba Lo resolvieron para negociar la reincorporación de los casi 100 empleados despedidos. Los choferes del servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba resolvieron este mediodía levantar las medidas de fuerza, luego de nueve días consecutivos de paro, para comenzar a negociar la reincorporación de los casi 100 despedidos. “Hemos decidido, en un plenario de delegados, levantar la medida. Volvemos a trabajar para negociar los despidos. A partir de este momento volvemos a trabajar. Entramos dentro de la conciliación obligatoria”, sostuvo Lucas Pérez, delegado de Coniferal, en diálgo con Cadena 3. En la misma sintonía, Luis Almada, delegado de Tamse, manifestó: “El paro se levanta en este momento. Los compañeros quieren que levantemos la medida, pero queremos que vengan los medios y que sea una garantía ante las autoridades”. Por su parte, Miguel Tolosa, jefe de tráfico de Coniferal, indicó: “Estamos en un 85%, en una hora estaremos en un 90 o 95% del servicio”. El objetivo de los delegados es recomponer el servicio con la premisa de lograr la reincorporación de los choferes despedidos. Anoche, a última hora, los delegados gremiales habían anticipado que la medida de fuerza estaba concluida luego de llegar a un acuerdo con las bases, a las que les habían transmitido un supuesto acuerdo para rever caso por caso los 80 despidos. Sin embargo, las empresas informaron que no habían sido parte de la negociación y que no iba a rever la situación de los cesanteados. Eso hizo caer el acuerdo, tal como comunicó a través de las redes sociales el intendente de la ciudad, Ramón Mestre. No hemos llegado a ningún acuerdo. Vuelvo a instar a los trabajadores a que vuelvan a sus puestos de trabajo — Ramón Mestre (@ramonjmestre) 13 de junio de 2017 Para tratar de ponerle freno a la huelga, el gobernador Juan Schiaretti había enviado hoy a la mañana a la Legislatura de Córdoba un proyecto que apunta a declarar servicio esencial al transporte público de pasajeros. La esperanza del mandatario provincial, más allá del acuerdo alcanzado hace minutos, es que la iniciativa sea tratada en la sesión de mañana. Fuente: Clarin

