Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 13 Junio 2017 17:37 Visto: 38 Twitter Nacionales El gobierno elimina pensiones mientras incumple el cupo de empleo para discapacitados La gestión de Mauricio Macri profundiza su plan de ajuste y ya dio de baja 70 mil pensiones por discapacidad. Mientras intenta justificar la polémica decisión y desatiende a uno de los sectores más vulnerables tampoco los incluye en sus nóminas de empleados aunque está obligado por ley. El gobierno de Mauricio Macri, a través del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, comenzó a dar de baja miles de pensiones por discapacidad en su plan por profundizar el ajuste y así reducir el déficit fiscal. Ya son más de 70 mil los discapacitados que se quedaron en los últimos tres meses sin prestación estatal y advierten que serán muchos más en las próximas semanas. El gobierno incluso justificó la polémica decisión al advertir que muchos de los beneficiarios de las pensiones pueden trabajar. Por caso, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, aseguró que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo deseara". Sin embargo el gobierno no sólo aduce razones legales emanadas de un viejo decreto del menemismo para dejar sin prestación a los discapacitados sino que cuando la ley lo obliga a ofrecer puestos de trabajo, elude su responsabilidad. De acuerdo con la ley 25.689 el Estado tiene la obligación de garantizar al menos el 4% de sus cargos a personas con discapacidad. Sin embargo el gobierno de Macri lejos está de cumplir con esta obligación. Según informó el jefe de Gabinete Marcos Peña en su última presentación ante la Cámara de Diputados, en la actualidad sólo el 0,95% de los empleados por el Estado nacional padecen algún tipo de discapacidad. "Según el último dato, el cupo reservados para personas con discapacidad es de 0.95%. Entendemos que estamos por debajo del cupo normado, por eso, todos los concursos que fueron llamados en esta gestión, tienen reservado el cupo normado de 4%", respondió por escrito Peña al requerimiento del bloque del Frente para la Victoria. Fuente: Minuto Uno

