Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 13 Junio 2017 12:58 Visto: 179 Twitter Vuelco fatal en ruta 38 La policía ya pidió informes y filmaciones a los puestos camineros Son algunas de las medidas que se adoptaron para tratar de establecer las causas del trágico accidente ocurrido el lunes en la Ruta Nacional Nº 38. El jefe de policía, Orlando Quevedo, dio detalles de la investigación por el accidente. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo confirmó este martes el jefe de la Policía de Catamarca, Orlando Quevedo, a EL DIARIO DE CATAMARCA, quien indicó que “ya se solicitó los informes de los puestos camineros y el envío de las filmaciones de las cámaras de seguridad”. “Una vez que las tengamos se las vamos a enviar al fiscal Luis Baracat, que es quien tiene a su cargo la investigación, pero también las vamos a dar a conocer a la prensa porque no hay nada que ocultar”-detalló. Sobre la causas del accidente sostuvo que “hasta ahora tenemos la declaración del chofer, Horacio Daniel Chávez, quien manifestó que la dirección se bloqueó y no lo pudo controlar. Creemos que fue una falla mecánica, pero también todavía falta el informe de los peritos”. Quevedo manifestó que “hasta el mediodía de este martes solo hay una víctima fatal por el accidente y se espera la evolución de los heridos que se encuentran en grave estado en los distintos hospitales”. Por otra parte descartó que entre la carga de los pasajeros se haya encontrado “algo fuera de lo normal. Se encontró dinero, dólares y efectos personales que ya fueron entregados a fiscalía para que proceda a su restitución, pero va a ser una tarea muy difícil”. Finalmente el jefe policial dijo que el chofer es oriundo de Buenos Aires y trabaja para esta empresa de origen boliviano que aparentemente se dedica a trasladar trabajadores de Mendoza a Bolivia y que cuenta con licencia para operar. NOTAS RELACIONADAS De 63 heridos por el vuelco, hay cuatro en grave estado Tres hermanitos internados no pueden ubicar a sus padres Confirman la muerte de una mujer en El Totoral Mueren dos personas tras volcar Colectivo en la Cuesta del Totoral

