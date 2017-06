“No me siento representado por Brizuela del Moral”

Alfredo Marchiolli salió a cuestionar la posible candidatura de Eduardo Brizuela del Moral. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el referente de una de las líneas de la Unión Cívica Radical sostuvo que si se da esa candidatura no “estamos apostando a la renovación y si es así no participaremos”. “Brizuela del Moral no es el candidato que nos represente. Por lo tanto nuestra posición es que todavía no hay nada definido y se debe consultar a todas las líneas del partido. Consideramos que hay otras opciones”. Al respecto dijo que en la UCR “estamos viviendo un proceso de transición y creo que en un corto tiempo se va a producir la renovación. Seguimos planteando lo mismo que dijimos en 2011 cuando el Frente Cívico perdió las elecciones”. “Hoy la mayoría de los sectores están reclamando una renovación. Pero no solo se trata de nombres sino de que podamos consolidar un proyecto. Si siguen las mismas figuras es difícil de imponer un nuevo proyecto”-sostuvo. En ese sentido consideró que “nosotros creemos que los liderazgos tradicionales ya están perimidos. Hoy debe primar la conformación de equipos. Brizuela fue gobernador porque nosotros trabajamos para él. Sería bueno que ahora trabaje para estos sectores “. Finalmente Marchiolli dijo que “la sociedad puede tener un afecto por el candidato. Pero la gente cuando vota, lo hace por el futuro no por el pasado. Yo estoy tranquilo porque no he tenido responsabilidad en el gobierno de Brizuela del Moral”. Entre los nombres que a su opinión merecen tener la oportunidad de ser candidatos para las elecciones de octubre son Simón Hernández, Miguel Vázquez Sastre y Flavio Fama. “Creo que son figuras nuevas y representativas”-concluyó.