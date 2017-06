Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 13 Junio 2017 11:45 Visto: 2237 Twitter Tragedia de El Totoral Tres hermanitos internados no pueden ubicar a sus padres Están alojados en el Hospital de Niños y la gente de la comunidad boliviana trabaja para ver si se encuentran todavía en algunos de los centros de salud. Desde la comunidad boliviana en Catamarca buscan a los padres de tres hermanitos internados. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo confirmó este martes Claudia Cativa, presidenta de la comunidad boliviana en Catamarca, al periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, sobre esta situación. “Se trata de tres niños, una nena de siete, un varoncito de 4 y otra nena de dos años que solo pudieron decirnos que sus padres se llaman Marina y Hugo. Estamos tratando de ubicarlos en el San Juan Bautista, La Merced y en La Cocha”-agregó. Al respecto dijo que se dificulta la tarea porque “la mayoría no tiene sus pertenencias. Se encuentran en la Policía Judicial y en bolsones bajo custodia en el Hospital San Juan Bautista. Porque traían elementos de valor y fueron recogidos del lugar del accidente”. Por otra parte dijo “agradezco a todos por la contención. Traje gente para atender a los niños y están estables. La mayor preocupación, son los tres hermanitos que no podemos encontrar sus padres”. Cativa descartó que sean hijos de la mujer fallecida por cuanto la víctima fatal del accidente venía sola. “Tenemos entendido que ya vino el marido de Mendoza y se encuentra realizando los trámites en la Judicial”. Finalmente reconoció que es una realidad que este tipo de viajes lo realizan empresas en forma clandestina “porque traen más pasajeros de lo permitido. Venían en el colectivo de Mendoza de la cosecha aceituna y regresaban de Bolivia”. “El año pasado quedó varado un colectivo porque no reunía las condiciones de seguir de viaje. Y tuvimos que alojarlos hasta que hubiera una solución. Por eso ahora pedimos a la gente que nos ayude con ropas para los accidentados”-concluyó.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626