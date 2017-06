El decreto de Menem que usÃ³ Macri para sacarle la pensiÃ³n a discapacitados

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 12 Junio 2017 18:51 Visto: 57 Twitter Nacionales El decreto de Menem que usó Macri para sacarle la pensión a discapacitados Se trata del decreto 432 firmado en 1997 por el entonces presidente Carlos Menem y que jamás fue aplicado. El gobierno de Macri, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, apeló a ese texto para dar de baja miles de pensiones por discapacidad. El gobierno de Mauricio Macri apeló a un viejo decreto de 1997 del gobierno de Carlos Menem para profundizar todavía más el ajuste en el Estado y comenzó a dar de baja miles de pensiones por discapacidad. El texto del decreto, firmado en el marco del fuerte recorte en las prestaciones sociales que caracterizó al menemismo establece las condiciones para el otorgamiento de pensiones por invalidez. Tal como reveló el diarió Clarín el sábado pasado, el gobierno nacional comenzó desde este mes y sin previo aviso a recortar miles de pensiones que percibían personas con alguna discapacidad en virtud de la aplicación de dicho decreto. Aquí las claves del restrictivo decreto que dejará sin prestación a miles de discapacitados: * Allí se establece que sólo tendrán derecho a una pensión cuando la invalidez "produzca en la capacidad laborativa una disminución del 76% o más". * Quienes aspiren a una pensión por invalidez ni él ni su cónyuge deberán estar amparado por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna. * No debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. * Además se establece que el ministerio de Desarrollo Social (en aquel entonces la secretaría de Desarrollo Social) debe tener en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar "como así también cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo". El gobierno de Macri quitó además la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciben una pensión o jubilación, aun si se trata del haber mínimo. También se la quitaron a personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir cuyo familiar tenga un ingreso formal de 21 mil pesos. La vicepresidenta de la comisión de Discapacidad de Diputadas, Gabriela Troiano adelantó que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo y denunció que en definitiva el gobierno de Macri "invoca esa resolución que establece una ayuda asistencial sólo en casos de extrema indigencia". La pensión de discapacidad mínima es 4.400 pesos y hasta 2016 estaban otorgadas poco más de un millón de pensiones por invalidez. Desde la oposición, las críticas al polémico ajuste sobre los discapacitados no se hicieron esperar. La ex presidenta Cristina Kirchner utilizó las redes sociales para cargar contra la decisión del gobierno de Macri. Desde el Frente Renovador la diputada Mirta Tundis aseguró que "ya no es novedad que el gobierno le siga quitando los derechos a los que menos tienen. Ahora da de baja las pensiones no contributivas, las pensiones por invalidez y a aquellas personas que tienen un 76% de incapacidad. Aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del macrismo". Menem no aplicó decreto que elimina pensiones por discapacidad.

Ni De la Rúa, ni Duhalde, Ni Kirchner ni Fernández.

Macri, Vidal y Carrió sí pic.twitter.com/jFlndwEBvh — Alcira Argumedo (@AlciraArgumedo) 12 de junio de 2017 Fuente: Minuto UNo

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626