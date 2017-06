Revelan quÃ© pasÃ³ con el custodio de LÃ¡zaro BÃ¡ez que cayÃ³ del balcÃ³n de Los Arcos

Un efectivo del Servicio Penitenciario Federal, que estaría asignado a la custodia del empresario detenido Lázaro Báez, sufrió heridas al caer desde un segundo piso de la clínica privada Los Arcos del barrio porteño de Palermo en un confuso episodio. El sanatorio señaló oficialmente este lunes por la tarde en un comunicado que el efectivo "por razones que la Justicia determinará", había ingresado en un "espacio restringido, que no es transitado por ninguna persona externa al Servicio de Mantenimiento del Sanatorio Los Arcos" tras solicitarse la habilitación especial de una puerta en la madrugada del domingo invocando "razones de seguridad".



La clínica aclaró que "no se trata de un balcón" como indicaban las primeras informaciones, "sino por el contrario es una área técnica de acceso restringido y que a tales fines se utilizan elementos de seguridad ya que -entre otras funciones- está destinado a la limpieza de los paños de vidrio externos del Sanatorio".



"Por razones que la Justicia determinará, un miembro del SPN ingresó a este lugar, y esto derivó en el lamentable accidente. (...) Esperamos el pronto restablecimiento del paciente y estamos a disposición de la Justicia para acompañar todos los elementos que los peritajes requieran", indicó la clínica. De acuerdo con los primeros elementos recogidos por los investigadores, el hecho habría sido accidental, ya que cedió una baranda del lugar.



El incidente ocurrió pasadas las 3 de este lunes, en el sanatorio ubicado la avenida Juan B. Justo, entre las calles Paraguay y Guatemala, de esta capital. En ese lugar, por causas que se tratan de establecer, se desprendió la baranda donde el agente, de 30 años, estaba apoyado. El penitenciario, cuya identidad no trascendió oficialmente, cayó sobre el sector de entrada de ambulancias, a metros de la garita de guardia de la clínica.



Rápidamente el uniformado fue asistido por los médicos del centro de salud que reportaron que sufrió lesiones múltiples en su cuerpo, aunque se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con el informe médico, custodio del empresario sufrió fractura de cráneo y ambos codos. El efectivo penitenciario fue sometido a las curaciones del caso y a una tomografía computada para analizar su estado de salud y quedó internado.



En ese centro asistencial se encuentra internado desde el viernes -con un cuadro de arritmia- el empresario Lázaro Báez, detenido en el Penal de Ezeiza en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Efectivos de la Comisaría 31° de la Ciudad de Buenos Aires, que intervienen en las actuaciones, analizaron las condiciones de los balcones de la clínica y luego intentaron reconstruir los detalles del incidente y convocaron a personal de Bomberos para avanzar con las pericias. Fuente: Minuto Uno