Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 12 Junio 2017 10:20 Visto: 64 Twitter Buena respuesta de la gente Se realizó este domingo la colecta de Caritas Aunque todavía no se puede hablar de cantidad, se estima que la participación de los fieles fue similar a la del año pasado. En todas las iglesias y colegios religiosos se realizó la colecta anual de Caritas. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo manifestó este lunes el vicario general de la Catedral Basílica, presbítero José Díaz, al periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, al referirse a la jornada que se llevó a cabo el 11 de junio. Bajo el lema “Si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido”, el sacerdote explicó que “todavía no se puede hablar de montos o cantidades por cuanto recién hoy se van a recibir las alcancías de las parroquias”. “La participación en las iglesias, en cuanto a la cantidad de gente, ha sido la misma que el año pasado. La recaudación la vamos a saber en los próximos días, pero hay que destacar la participación”-agregó. En este caso el padre Díaz dijo que “todo depende del grado de voluntad de la gente. Eso es realmente lo importante. Muchos que no tienen casi nada para dar, dan más de los que pueden y tienen”. “Creo que esta cultura de la solidaridad es la que hay que insistir para que siga creciendo. Tener el contacto con el prójimo y con el compromiso. Sentarse con la persona para saber que es lo que necesita. Podemos darle una manta, una puerta, un alimento”-sostuvo. Finalmente el vicario de la Catedral Basílica analizó que “si todos creciéramos en esta conciencia de solidaridad de que el prójimo es nuestro hermano, no habría necesidad de hacer estas colectas”.

