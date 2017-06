Desarrollan en Rosario un gel para regenerar huesos

Un proyecto cient√≠fico internacional liderado por investigadores de Rosario y del que participa un equipo de Tucum√°n avanza en la sintetizaci√≥n de un gel que promueve la regeneraci√≥n de huesos, un desarrollo que fue exitoso en animales y podr√≠a revolucionar el tratamiento de las lesiones √≥seas en humanos. La investigaci√≥n es liderada por Sara Feldman, investigadora del Conicet y del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La cient√≠fica explic√≥ a T√©lam que el material que est√°n desarrollando se obtiene de derivados de la elastina natural, una prote√≠na que confiere elasticidad a los tejidos, y que, aplicado en forma de gel en una lesi√≥n √≥sea, promueve la creaci√≥n de nuevo tejido y se va biodegradando hasta desaparecer del organismo. El grupo de investigadores a cargo de Feldman ha superado la instancia de pruebas in vitro y ya avanza en la aplicaci√≥n de esta t√©cnica en conejos, a los que se les trataron lesiones en el f√©mur y, sostuvo la cient√≠fica, "los resultados son muy prometedores". "Este gel se pone a trav√©s de una inyecci√≥n en el hueso da√Īado, promoviendo la regeneraci√≥n del tejido, y de una manera muy r√°pida ya que brinda un andamiaje para que las propias c√©lulas lindantes a la herida se reproduzcan, colonicen y produzcan el tejido de nuevo sin pr√≥tesis ni efectos indeseables", explic√≥. En ese sentido, Fledman se√Īal√≥: "Se pudo observar a trav√©s de tomograf√≠as y an√°lisis histol√≥gicos que las lesiones se estaban reparando: hab√≠a n√ļcleos de calcificaci√≥n, zonas en las que aparecieron c√©lulas semejantes a los osteoblastos, que son las c√©lulas propias de los huesos, y zonas de tejido trabecular que es caracter√≠stico de cuando se comienza a formar tejido √≥seo". "Los estudios han logrado determinar que el material tiene una excelente biocompatibilidad, es decir que no genera ning√ļn efecto cl√≠nico ni bioqu√≠mico indeseable de rechazo", precis√≥ la investigadora. Adem√°s, "los par√°metros bioqu√≠micos analizados en conejos tratados con el gel son iguales a los de conejos no operados, no tiene alteraci√≥n cl√≠nica, los animales caminan, se mueven normalmente y no observamos inflamaci√≥n ni dolor", remarc√≥. Actualmente, el proyecto est√° desarrollando un nuevo gel que, adem√°s de tener la caracter√≠stica del anterior, "tiene pegada una prote√≠na osteog√©nica, es decir que el material no solo sirve para dar un andamiaje para que las propias c√©lulas del ser operado colonicen el √°rea da√Īada, sino que pueden ser liberadoras de sustancias que promuevan el proceso acelerando la recuperaci√≥n", relat√≥ entusiasmada la cient√≠fica. "Estoy muy contenta y convencida de que es algo bueno, de que tiene potencial de aplicaci√≥n que abarca desde la odontolog√≠a hasta la traumatolog√≠a, y en este √°rea, espec√≠ficamente en las fracturas espontaneas o provocadas por accidentes", sostuvo. Y consider√≥: "En cinco o diez a√Īos ya vamos a haber iniciado las pruebas cl√≠nicas y se podr√°n desarrollar matrices para reparar tejido de lesiones √≥seas en pacientes humanos". Adem√°s de los investigadores rosarinos, del proyecto participa un grupo cient√≠fico de la Universidad Nacional de Tucum√°n (UNT) -con la coordinaci√≥n de Liliana Missana- y equipos del Laboratorio de Biolog√≠a Osteoarticular (Laboatem), el Instituto Bioforge de la Universidad de Valladolid a cargo de los profesores Jos√© Carlos Rodr√≠guez Cabello y Matilde Alonso, y la Universidad de S√£o Paulo (USP), en donde trabaj√≥ el doctor Jo√£o Paulo Mardegan Issa.

Fuente: MinutoUno