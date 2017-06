Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 10 Junio 2017 11:02 Visto: 58 Twitter C贸rdoba Los choferes rechazaron el acuerdo y sigue el paro Anoche, las empresas y los representantes de la UTA Nacional firmaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la provincia. En una asamblea que se extendi贸 hasta la madrugada, los choferes decidieron rechazarlo. Los choferes del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de C贸rdoba rechazaron esta madrugada el acuerdo alcanzado anoche entre la UTA Nacional y los empresarios y decidieron continuar con el paro de actividad que ya entr贸 en su sexto d铆a. Anoche, las empresas y los representantes de la UTA Nacional firmaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la provincia, que contemplaba dejar sin efecto los cerca de 100 despidos; el reconocimiento de los haberes ca铆dos por los d铆as de paro y el dep贸sito inmediato de un anticipo de 5.800 pesos, que deb铆a abonarse el pr贸ximo 21 de junio. Tras la firma, los choferes decidieron en una asamblea que se extendi贸 hasta las primeras horas de la madrugada, rechazar el acuerdo alcanzado entre UTA nacional y los empresarios y continuar con el paro de actividades que ahora entrar谩 en su sexto d铆a. Erica Oliva, delegada de los trolebuses de la empresa Tamse, confirm贸 que "contin煤a el paro" y se帽al贸 que la situaci贸n est谩 "peor que como empezamos". En di谩logo con la emisora local LV3, Oliva afirm贸 que "contin煤a el paro. Nos tuvieron presos mientras firmaban un acta en la que pusieron los puntos que ellos quisieron. Se olvidaron de nuestro pedido. Estamos peor que como empezamos". "El traslado de paritarias al b谩sico de C贸rdoba, la aplicaci贸n del porcentual de la cifra nominal al b谩sico, ni existi贸 en las actas. Nos est谩n utilizando como rehenes. Nos est谩n faltando el respeto y nos est谩n subestimando", afirm贸. Por su parte, el titular de la CGT Rodr铆guez Pe帽a y del Sindicato Unico de Recolecci贸n de Residuos y Barrido de C贸rdoba (Surrbac), Mauricio Saill茅n, anticip贸 que convocar谩n hoy a todos los gremios para tratar de llamar a un paro provincial en apoyo a los choferes. "Vamos a convocar a todos los gremios de la CGT, de las organizaciones como CTA, la ATE y a todas las organizaciones del movimiento obrero para que a las 12.30 se hagan presentes y que larguemos un paro a nivel provincial". Saill茅n consider贸 que "lo que le han vuelto a hacer a todos los trabajadores y a la familia de la UTA C贸rdoba, lo que hizo la Municipalidad y la UTA a nivel nacional en contra de sus derechos, no lo vamos a dejar pasar", asegur贸. Por su parte, el dirigente de la Uni贸n Ferroviaria Rub茅n "Pollo" Sobrero, que se encuentra en C贸rdoba apoyando a los choferes, se帽al贸 que se reunir谩 con dirigentes y asegur贸 que "los compa帽eros no estar谩n solos". El titular de la UTA Nacional Roberto Fern谩ndez dijo -ayer- que la oferta para los trabajadores que mantienen el paro en C贸rdoba es adelantar el bono de 5.800 pesos, acordados a nivel nacional, pero sostuvo que no habr谩 reapertura de paritarias. "Lo que solicito a esta conciliaci贸n obligatoria, que no se ha respetado -y para buscar la paz para todos los argentinos- es que (los choferes) recapaciten y vuelvan a trabajar como corresponde. Se hizo muy pol铆tico, hay partidos pol铆ticos jugando en todo esto y delegados que integran los mismos", afirm贸 Fern谩ndez. El sindicalista indic贸 que si los choferes aceptan no habr谩 despidos. "Recapacitemos, estamos fuera de la ley, busquemos la conciliaci贸n obligatoria y respet茅mosla" complet贸.

