Crucificaron a un nene de 9 aÃ±os en Jujuy

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 10 Junio 2017 10:49 Visto: 62 Twitter Jujuy Crucificaron a un nene de 9 años en Jujuy En la localidad jujeña de Humahuaca, la "marcha por la paz y la Justicia" incluyó la "crucifixión" de cinco personas, entre ellas un nene de 9 años que terminó llorando, tras pasar tres horas atado. La movilización impulsada por el párroco de la iglesia local, Jesús Olmedo, incluyó la suspensión de clases previa autorización del Ministerio de Educación jujeño. El intento por hacer gráfico lo que está sucediendo con los niños en el mundo, llevó a que entre las crucifixiones simbólicas hubiera una de un adolescente y otra de un niño. El pequeño pasó tres horas atado a una cruz y comenzó a llorar, lo que llevó a que el cura describiera la situación: "Me están diciendo que el niño está derramando lágrimas de dolor y me preguntan si lo puedo bajar". Luego de esa intervención el chico fue bajado de la cruz y el sacerdote lo invitó a decir algunas palabras. Según relataron testigos que participaron de la ceremonia, ante el silencio del niño, el cura replicó: "No quiere decir nada. ¡El silencio es más fuerte que el grito!".

Fuente: MinutoUno

