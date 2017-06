Perdieron todo en un incendio y piden colaboraciÃ³n

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 10 Junio 2017 10:17 Visto: 62 Twitter Mendoza Perdieron todo en un incendio y piden colaboración Se trata de dos mujeres con seis hijos hijos que vivían juntas hasta que la vivienda que compartían se incendió. La construcción quedó intacta pero perdieron toda la ropa, colchones y abrigo. Ahora viven en una casa prestada. Una organización social pide colaboración para ayudar a una familia que perdió prácticamente todo en Mendoza. Se trata de dos mujeres que tienen cuatro y dos hijos cada una. El marido de una de ellas era el sostén de la familia hasta que tuvo un accidente y quedó en estado vegetativo por lo que ahora no tienen ni un sólo ingreso para mantenerse. Es por eso que desde la Asociación Rural Puente de Hierro se encargan de asistirlos y piden colaboración para ayudar a la familia. Según contaron, este jueves la casa en la que vivían se incendió y perdieron absolutamente todo.Aunque afortunadamente la vivienda en la que habitan no sufrió daños, antes del incidente se encontraban en una situación vulnerable, no tienen vidrios y las ocho personas ocupaban una sola habitación con dos camas. "Son dos mujeres solas, una tiene cuatro niños y la otra dos. Una mamá dormía con sus cuatro hijos en una cama de dos plazas y la otra con sus dos chiquitos en una cama chica", explicaron desde la Asociación. El incendio se inició en la cama más grande en donde estaban jugando los niños, que afortunadamente no resultaron heridos pero las camas se quemaron junto con la mayor parte de la ropa. El incendio terminó de complicar a las mujeres y a sus niños que viven en una casa prestada por el frigorífico en el que trabajaba el esposo de una de ellas. El hombre era el sostén de ambos hogares pero sufrió un accidente de tránsito hace tiempo y quedó en estado vegetativo. Para quienes quieran colaborar, la familia necesita: -Ropa, calzados, leche para los niños, alimentos no perecederos, y pañales extra grandes (para uno de los niños de la vivienda en la que se produjo el incendio). -También juntan mobiliario para el hogar, elementos de cocina, ropa de cama y colchones.

-Materiales de construcción. Para acercar donaciones comunicarse con Gladys Fredes al 152 447 194

Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626