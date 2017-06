Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 10 Junio 2017 10:06 Visto: 64 Twitter Justicia En Anses "todavía no fueron notificados" sobre la denuncia de Marijuan Se trata de la denuncia en contra del titular de esa dependencia, Emilio Basavilbaso, presentada por el fiscal, tras la no prórroga de un convenio con la Procuración General de la Nación. El secretario legal y técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Gonzalo Estivariz, confió hoy que el organismo aún no fue "notificado" sobre la denuncia en contra del titular de esa dependencia, Emilio Basavilbaso, presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, tras la no prórroga de un convenio con la Procuración General de la Nación que permitía el funcionamiento de una Unidad Fiscal dedicada a Investigar delitos de la Seguridad Social (Ufises). "Todavía no fuimos notificados de la denuncia, así que no tenemos los detalles", afirmó Estivariz en Radio Mitre, y explicó que el acuerdo en cuestión permitía que se pudieran brindar "más de 18 millones de pesos anuales para financiar la Procuración General del Tesoro". La denuncia de Marijuan acusa a Basavilbaso de 'abuso de autoridad', a lo cual Estivariz respondió que "jamás puede haber abuso de autoridad cuando la propia Constitución establece -en el artículo 120- que la propia Procuración General de la Nación debe tener autonomía financiera para investigar", argumentó. Por otra parte, el funcionario contó que "la Anses hoy tiene un departamento de Asuntos Penales donde trabajan 65 personas, y han desarrollado denuncias importantes en los últimos tiempos". "Estamos en un proceso de reorganización y tenemos un cuerpo técnico que se encarga de hacer estas denuncias. Creemos que lo mejor es separar y aclarar los roles: La Procuración puede investigar cómo lo ha venido haciendo, nosotros hemos prestado colaboración, y lo vamos a seguir haciendo; y al mismo tiempo, nuestra Dirección de Asuntos Penales va a continuar con las investigaciones que viene llevando a cabo". La denuncia de Marijuan quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. El fiscal federal fue titular de la Ufises desde su creación y luego fue reemplazado por Gabriel De Vedia. El 2 de junio pasado, Anses dispuso no prorrogar el convenio para el funcionamiento de la Ufises, creada el 16 de mayo de 2002 para investigar delitos de la seguridad social, y que funcionaba en una de sus dependencias y donde, salvo el fiscal a cargo -pago por la Procuración- todos los demás empleados percibían su salario desde el organismo público. Por otra parte, Estivariz también se refirió hoy al procesamiento de tres hijos del dirigente piquetero Luis D'Elía (Pablo, Facundo y Luis) por "nombramientos ilegales" en la Anses, dispuesto por la jueza María Servini de Cubría. El funcionario dijo que fueron "nombramientos anteriores a nuestra gestión" y que la actual administración se limitó a "presentar la documentación requerida por el juzgado" tras añadir que "el convenio colectivo de Anses prevé contar con título secundario para las designaciones", y que "ninguno de los tres lo tenían". Fuente: Télam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626