Jorge Moreno: “Creemos que hay que construirle a la sociedad catamarqueña una nueva alternativa”

Jorge Moreno referente de la coalición “Somos Catamarca”.-eldiariodecatamarca.com.ar Con fuertes críticas al PJ oficialista, el senador provincial Jorge Moreno hizo declaraciones a El Diario de Catamarca acerca de la conformación del nuevo espacio político que integrará a la Renovación Peronista, al barrionuevismo y al sector del senador nacional Dalmacio Mera. “En estas elecciones de medio término la Renovación Peronista en su conjunto entiende que hay procesos políticos que ya se han agotado y otros que van camino a terminar. Hablamos del proceso de 20 años del FCS y el proceso de transición de Lucía Corpacci que va a terminar con ocho años de gestión”, expresó Moreno y agregó que “la sociedad está necesitando opciones diferentes e innovadoras”.



Sobre la conformación del nuevo espacio, el legislador dijo que consideran “que tiene que haber una etapa distinta que tiene que empezar a construirse desde ahora para el 2019”. “Creemos que hay que construirle a la sociedad catamarqueña una nueva alternativa. Hay muchos problemas, la provincia no está bien y queremos hacer un aporte en ese sentido”, estimó.



En este sentido, realizó críticas a la posición del justicialismo oficialista que realizó un acto junto a intendentes –del que participó el intendente de la Capital, Raúl Jalil-, funcionarios del Poder Ejecutivo, dirigentes y la Gobernadora Lucía Corpacci. “El gobierno viene planteando una postura que en vez de buscar y generar consensos, se cierra. Va en contra de lo que proponemos históricamente, buscar espacios para todos los sectores. A esto lo han expresado en varias oportunidades”, analizó el senador capitalino .



Sobre el acto que se realizó en la sede del PJ, el senador expresó que “no se vio la unidad”. “no está una expresión peronista como la de Barrionuevo, si no está la Renovación Peronista y no está el sector del senador Mera, dónde está la unidad”, se preguntó y añadió que “hubo unidad de funcionarios. No creo que nadie crea que lo de ayer fue una muestra de unidad”.



Al respecto, amplió sus conceptos y comentó que “la unidad del peronismo es mucho más amplia. Claramente ahí no hay unidad”.



Sobre la participación del nuevo sector en las elecciones legislativas de octubre, Moreno consideró que el proceso eleccionario “es importante porque se abre la sucesión de Lucía Corpacci. Si la Gobernadora plantea a través de la renovación de la Constitución Provincial que la reelección es por dos términos, este sería su último mandato. Al no postularse para un tercer mandato se abre la sucesión del Gobierno de Lucía”.



Finalmente, volvió a remarcar que el espacio busca consolidarse para pelear por el Gobierno en 2019: “El Gobierno de Lucía Corpacci fue un gobierno de transición luego de 20 años del FCS. Ahora debe venir un gobierno de consolidación del cambio en Catamarca y ese es el desafío”.