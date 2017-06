Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 09 Junio 2017 20:59 Visto: 165 Twitter Deporte Sobre el deporte de alto rendimiento

La Dirección de Rendimiento Deportivo de la Secretaría de Deporte sigue trabajando con deportistas que buscan insertarse en el Alto Rendimiento Deportivo.

De la mano del Dr. Jorge Herrera y acompañado por un grupo de trabajo, entre los que se encuentran el Dr. Ricardo Molina, el psicólogo Juan Codigoni, y el profesor Mario Galletti, el objetivo sigue siendo que los deportistas de Catamarca se concienticen sobre como trabajar en una nueva metodología que encontrará resultados a largo plazo. Para eso se busca concientizar a dirigentes, entrenadores, deportistas y público en general. En tal sentido, Codigoni, comenzó aclarando que “no es lo mismo alto rendimiento que alto resultado”, a la vez que el profesor Galletti explicó que “Catamarca tiene materia prima, hay recursos humano para conseguir deportistas de alto rendimiento y lo que nosotros buscamos es orientarlos hacia donde deben ir. No vamos a imponer nada, el objetivo es ayudar a que crezcan los deportistas, ya que hay que asumir en que lugar estamos parados y empezar a crecer desde la formación del deportista, para trabajarlo desde una base que sea nutritiva y pueda abastecer al deporte. Este es un programa que recién empieza”. A su vez, el director del área, Jorge Herrera habló de propósitos para este 2017. “Nuestro objetivo es que conozcan en que consiste este programa y que el entorno que maneja al deportista se integre para darle sustentabilidad al proyecto. Venimos haciendo foros para padres, dirigentes y periodistas deportivos ya que existe un alto grado de desconocimiento sobre el deporte de alto rendimiento en el entorno del deportista y para eso venimos trabajando desde el año pasado. En algunos casos, hemos cambiado la modalidad de comunicar porque daba la sensación que no se entendía lo que hablábamos”. Fases y variables de un deportista A su vez Galletti subrayó que “muchas veces hay variables que no se saben en un resultado deportivo y el sensacionalismo de informar, puede tirar abajo un proyecto que lleva años para que explote. Hay que hacer un análisis fino muchas de los resultados que se obtienen y entender en que parte del proceso está un deportista que necesita de muchas derrotas porque son parte del aprendizaje”. Luego, Codigoni se explayó añadiendo que “en ciertos lugares hay un entendimiento del deportista y su entorno de los procesos y el proyecto deportivo que tiene ese deportista, que arranca en una fase y luego va subiendo. Por eso es fundamental interiorizarse sobre las fases de desarrollo de ese deportista”. Finalmente, el Dr. Herrera explicó que hay un sistema de trabajo que “es un proceso, un camino que hay que hacer. Hay un error cuando quieren que le pongamos un psicólogo a un deportista; no es así. Primero se ingresa y nosotros vamos marcando un camino con nuestro equipo de trabajo y nosotros vamos a determinar si el deportista necesita un psicólogo o algo más. Para ser más concretos nos enfocamos en el deporte espectáculo, ya que el deporte esta dentro de las diez negocios más importantes del mundo”.

