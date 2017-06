Fuerte apoyo de la Gobernadora para el sector turístico de la provincia

El Congreso se lleva a cabo en el Predio Ferial de la Capital.-eldiariodecatamarca.com.ar Corpacci estuvo acompañada por el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, la Secretaria de Turismo de la Provincia, Natalia Ponferrada, el Presidente de la FAEVYT, Fabricio Di Giambattista, el Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi, el Coordinador Nacional del Plan Belgrano Productivo, Federico Fernández Sasso, el Presidente de la Cámara de Turismo de Catamarca, Víctor Ahumada, y presidente de la FAEVYT de Catamarca, Jorge Carabús. Además acompañaron en la ceremonia de apertura la Senadora Nacional Inés Blas, ministros, intendentes, secretarios, funcionarios, autoridades de las distintas cámaras de turismo del país, directores de turismo de los distintos municipios de la provincia y el país y asistentes al congreso.



A su turno la Gobernadora de la Provincia, Lucia Corpacci, destaco la firme intención de querer, "que se valore el potencial turístico de la provincia”, quien además dio la bienvenida a los presentes y luego brindo un recorrido detallado de las bondades turísticas que tiene nuestra Catamarca.



"Quiero decirles que son muy bienvenidos, que nos pone muy orgullosos que este evento se realice en nuestra provincia, quiero agradecerle en forma especial a nuestra Secretaria de Turismo Natalia Ponferrada por el compromiso que le pone día a día, a su gestión, porque fue el motor para que esto se consiguiera, sin eso, esto hubiera sido imposible; aun cuando discutimos con estas propuestas que son importantes pero que cuestan, ella siempre tiene la última palabra, siempre me dice ‘usted quiere turismo, bueno entonces hay que invertir y la verdad que tiene razón; y Catamarca está dispuesta a invertir, Catamarca está dispuesta a hacer crecer el turismo desde el sector privado y lo venimos hablando desde el comienzo de nuestra gestión”, comenzaba diciendo la primera mandataria provincial.



Al referirse a los agentes de turismos y a los que trabajan por la actividad en la provincia, Corpacci dijo: "Lo primero que nos pidieron es brindarles infraestructura básica para poder desarrollar el turismo; sin energía difícilmente se pueda hacer turismo, sin rutas es difícil hacer turismo y sin vuelos tampoco” manifestaba la Gobernadora y realizo un llamado para las empresas aéreas y un llamado para que apuesten a la provincia.



También, el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos destacó que "Catamarca es el tesoro escondido del turismo argentino”, a la vez que tuvo conceptos muy elogiosos para la provincia en cuanto a su enorme potencial turístico aun en desarrollo.



Primero llegaron los saludos protocolares de rutina y luego el Ministro dijo: "Lo primero que quiero resaltar es esta decisión que tomó FAEVYT, de volver a hacer un evento de esta naturaleza en un destino emergente, en un destino no tradicional; recuerdo cuando este mismo evento se hizo en Resistencia (Chaco) y hablábamos de lo que significaba poner en valor sus destinos turísticos” manifestaba Santos y continuaba: "hoy estar en Catamarca va en la misma línea y me habrán escuchado decir que este en el ‘Tesoro escondido del turismo argentino’ y creo que esta es una fantástica oportunidad para que en el marco que venimos haciendo de desarrollar corredores, desarrollemos el corredor de La Puna y Antofagasta de la Sierra tiene un rol protagónico en esta tarea del desarrollo del turismo argentino”.



En otro tramo de sus dichos, el Ministro de Turismo de Argentina y haciendo referencia a lo que significa esa región de nuestra provincia, dijo: "Estamos ante uno de los recursos más valiosos y distintivos, no se compara a nada, ese maravilloso recurso de la naturaleza puesto en esta maravillosa provincia” referenciaba Sanos y continuaba diciendo: "pero también la Ruta 40, ese Belén con esas tejedoras, ese reservorio de la cultura Inca que es el Shincal, la ruta del Vino, las termas; Catamarca es un producto extraordinario que para los que desarrollan productos como ustedes (en referencia a los agentes de turismo) tienen que poner en foco, convertirlos en paquetes, para que junto los podamos vender al país y al mundo entero”.



Luego, el presidente de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, Fabricio Di Giambattista, también se refirió al evento y dijo que "nos hemos escapado de los tradicionales destinos turísticos de nuestro país para encontrarnos en esta hermosa ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en esta hermosa provincia que tiene un potencial turístico impresionante”.



"Catamarca nos brinda la posibilidad de trabajar con las empresas de viajes para desarrollar este congreso profesional para perfeccionar temas centrales del negocio y para elaborar estrategias de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Agradecemos a la gobernadora Lucia Corpacci por propiciar este congreso en Catamarca permitiendo incorporar su naturaleza, sus costumbres, su cultura; también quiero agradecer al sector turístico y a Natalia (Ponferrada) con su equipo, a las agencias de viajes de Catamarca por ser excelentes anfitriones en una provincia que tiene un gran potencial”.



Después, la secretaria de Estado de Turismo de la Provincia, Natalia Ponferrada, indicó que, "este congreso no lo hubiéramos podido realizar sin el apoyo incondicional de nuestra gobernadora que está apostando al turismo a largo plazo. Este congreso en nuestra provincia va generar nuevos puestos de trabajo, inversiones nuevas, posibilidades de desarrollo y que esto puede llegar de la mano del turismo. Esta es una instancia de difusión, de aprender, de compartir que no la podemos desaprovechar”.



"Estoy convencida que en Catamarca estamos haciendo, donde el lema del congreso que es IDEAS EN ACCIÓN y es justamente lo que estamos haciendo y depende de nosotros. Pongamos en acción todo lo que aprendamos para que Catamarca sea un destino turístico y tengamos ese tan ansiado desarrollo”, remarcó Ponferrada.