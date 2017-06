Las últimas palabras de Agustín: "Papá, me duele"

"Papá, me duele" fueron las últimas palabras que le dijo Agustín Bustamante a su padre Martín antes de desvanecerse, luego de haber recibido un balazo en la espalda disparado por un adolescente que, aparentemente, concretó el crimen junto a su hermano en el marco de un asalto. El hecho ocurrió cerca de las 21 en la calle Mayor Olivero al 1300 de Lomas de Zamora y el nene falleció mientras era atendido en la Clínica Boedo, hasta donde fue trasladado por su propio padre. Martín Bustamante, el padre del chico, relató que todo ocurrió cuando salió con su hijo para ir a comprar a una pizzería ubicada a unas dos cuadras de su casa.



"Íbamos caminando de la mano y me los encuentro. Estaban escondidos y uno de ellos tenía un arma. Me robaron, me sacaron la plata y cuando se van, uno se da vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Me quisieron apuntar a mí, con tanta mala suerte que le pegaron a mi hijo", contó entre lágrimas el padre de Agustín, un hombre que trabaja como empleado en una empresa de seguridad privada. Según se supo, los delincuentes se apoderaron de unos 200 pesos que el hombre llevaba para comprar la pizza y su teléfono celular, tras lo cual huyeron caminando, se dieron vuelta a pocos metros y le dispararon un único balazo. En ese momento el hombre alzó a su hijo en brazos y salió corriendo para pedir ayuda, pero el niño le dijo "papá, me duele" y, al ver que estaba con una herida en la espalda, decidió llevarlo de inmediato a un centro asistencial con la ayuda de un vecino, donde el niño finalmente murió como consecuencia de las heridas.



El hecho comenzó a ser investigado por la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, pero con la detención del adolescente, el expediente pasó a manos de la fiscal Isabel Lanfranchi, titular de la Fiscalía Penal Juvenil 4 del departamento Judicial de Lomas de Zamora. Fuente: Minuto Uno