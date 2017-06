Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 09 Junio 2017 18:53 Visto: 135 Twitter Mundo Los jueces comenzaron a votar si Michel Temer sigue siendo presidente de Brasil: 2-1 El juicio que podr铆a poner fin a su mandato entr贸 en su fase de votaci贸n. Se investigan los aportes a la campa帽a que consagr贸 a Dilma Rousseff como mandataria y ten铆a al actual presidente como candidato a vice Resultados parciales de la votaci贸n: A favor de la anulaci贸n del mandato de Temer:

1 voto (Hernan Benjamin) En contra de la anulaci贸n:

2 votos (Napole茫o Nunes Maia Filho y Admar Gonzaga) Faltan votar 4 jueces El relator del juicio sobre las elecciones de 2014 en Brasil, Herman Benjamin, afirm贸 este viernes que el sistema de sobornos descubierto en esa campa帽a alcanzar铆a para "anular" esos comicios, aunque se espera que la mayor铆a de jueces del tribunal acaben absolviendo al presidente Michel Temer. En la campa帽a de 2014, en la que fue reelecta la f贸rmula Dilma Rousseff-Michel Temer, se usaron recursos de una "caja de ahorros" de sobornos del megafraude a Petrobras, dijo Benjamin, al iniciarse la cuarta y 煤ltima jornada de sesiones en el Tribunal Superior Electoral (TSE). "Desde mi punto de vista, ese il铆cito ya bastar铆a para anular" la victoria de la f贸rmula ganadora en 2014, dijo el juez al justificar su voto final en el TSE, integrado por siete magistrados. Por su parte, el ministro Napole贸n Nunes Maia Filho vot贸 por la improcedencia de la acci贸n, afirmando que no ha sido probada la imputaci贸n a los acusados en la acci贸n. "En raz贸n de eso, se帽or presidente, voto por la improcedencia total de los pedidos en las acciones", dijo. Admar Gonzaga tambi茅n vot贸 contra la anulaci贸n de la victora electoral de Dilma-Temer en 2014. En su exposici贸n, durante la tarde del viernes, el ministro declar贸 que no es posible afirmar con seguridad que hubo sobornos provenientes de las tasas de Petrobras a la campa帽a de 2014 y agreg贸 que no hay pruebas concretas de que las donaciones hechas por empresas tienen un origen ilegal. Analistas consideran que, en base a los posicionamientos de las discusiones preliminares, una mayor铆a estrecha de 4 votos a 3 acabar铆a en un resultado para no anular la elecci贸n, lo que dar铆a un leve respiro al mandatario. Por qu茅 se vota este viernes Inicialmente, estaba previsto que los siete magistrados del TSE determinaran este jueves, en el tercer d铆a de sesiones, si la reelecci贸n de 2014 de la f贸rmula Rousseff 鈥 Temer deb铆a ser invalidada por abusos de poder y financiaci贸n ilegal de la campa帽a, dentro del megafraude a Petrobras. Pero el tribunal suspendi贸 los trabajos la noche del jueves tras m谩s de diez horas de sesi贸n, sin que el relator del caso, Herman Benjamin, concluyera la extensa argumentaci贸n de su voto. Pese a que muchos brasile帽os llegaran a ver al TSE como la v铆a de salida m谩s inmediata para Temer -investigado tambi茅n en la Corte Suprema por corrupci贸n, organizaci贸n criminal y obstrucci贸n a la justicia-, esta posibilidad parece alejarse. 驴4 a 3? En las tres primeras sesiones, los jueces del TSE discutieron extensamente el pedido de la defensa de excluir como pruebas las delaciones premiadas de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht. Esas declaraciones contienen las acusaciones m谩s graves contra la f贸rmula presidencial, pero no figuraban en las acciones judiciales iniciales, de fines de 2014 e inicios de 2015. Juristas consultados por la agencia de noticias AFP aseguran que, por lo escuchado hasta ahora, cuatro jueces ser铆an favorables a retirar las pruebas, dos de ellos recientemente nombrados por Temer. Los otros tres, incluido Benjamin, quieren mantenerlas. De confirmarse esa tendencia, aumentar铆a la posibilidad de absolver a Temer, por falta de pruebas. "La tesis principal de la defensa fue acogida por la mayor铆a de jueces, eso es fundamental", dijo a periodistas uno de los abogados de Temer, Marcus Vin铆cius Furtado. El fundamento del proceso es "mantener la estabilidad del sistema", manifest贸 el presidente del TSE, Gilmar Mendes, que ha pedido "moderaci贸n" a sus colegas ante la importancia que podr铆a tener para el gigante sudamericano perder a un presidente por segunda vez en poco m谩s de un a帽o. "Est谩 siendo un juicio tenso, nervioso, que muestra una divisi贸n en la Corte, especialmente entre los dos principales protagonistas: de un lado el relator Herman Benjamin; y del otro el presidente, Gilmar Mendes", dijo Andr茅 C茅sar, analista de la consultora Hold, de Brasilia. Los fantasmas de Temer "Si el TSE decidiera absolver a Temer esta semana, las posibilidades de que 茅l no acabe su mandato caer铆an considerablemente de 60% a 30%", dijo el mi茅rcoles Eurasia Group. Sin embargo, la consultora subray贸 que hay otro factor con potencial explosivo para al mandatario: la investigaci贸n de la fiscal铆a y en manos del Supremo Tribunal Federal (STF) en base a las declaraciones premiadas de ejecutivos del gigante c谩rnico JBS. Entre esas declaraciones figura la famosa grabaci贸n hecha por el due帽o de JBS, Joesley Batista, en la que Temer parece dar aval al pago de un soborno. Desde que ese audio sali贸 a la luz hace tres semanas, la suerte del mandatario pende de un hilo. El viernes en la tarde vence el plazo para que Temer entregue por escrito al STF las respuestas a un interrogatorio de 82 preguntas sobre el caso. El fiscal general, Rodrigo Janot, podr铆a presentar formalmente cargos contra el mandatario en cualquier momento, aunque esa demanda que podr铆a apartarlo del cargo deber铆a ser aprobada por la C谩mara de Diputados.

Pero hay m谩s frentes abiertos que preocupan a Temer. Esta semana se supo que el presidente us贸 un jet privado de Batista para trasladar gratuitamente su familia en 2011, cuando era vicepresidente. Y hay un gran temor de que su cercano ex asesor Rodrigo Rocha Loures, detenido por corrupci贸n, haga una delaci贸n premiada con la justicia. Por otra parte, su principal socio de gobierno, el PSDB, debe decidir el lunes si lo abandona, con la vista puesta en las elecciones de 2018. El partido "no necesita tener cargos y ministerios para continuar apoyando las reformas", ha matizado el presidente del partido Tasso Jereissati. "El presidente, con mucha probabilidad, no perder谩 aqu铆 (en el TSE) su mandato, pero la cuesti贸n va mucho m谩s all谩. La crisis pol铆tica sigue, contin煤an saliendo informaciones nuevas en todo momento, prisiones de personas muy pr贸ximas a 茅l, historias como la del vuelo (con la avioneta de Batista)", se帽al贸 Andr茅 C茅sar. Temer se mostr贸 el mi茅rcoles desafiante. "Conduciremos el gobierno hasta el 31 de diciembre de 2018", prometi贸 ante empresarios, apoy谩ndose en el crecimiento econ贸mico en el primer trimestre del a帽o. Si las proyecciones de Temer fallan, el Congreso deber铆a elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 d铆as, para completar el mandato hasta fines de 2018. (Con informaci贸n de AFP) Fuente: Infobae

