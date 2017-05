La Justicia autorizÃ³ a la AFIP a ejecutarle a la familia Kirchner una deuda tributaria por casi un millÃ³n de pesos

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 09 Mayo 2017 09:59 Visto: 22 Twitter Nacionales La Justicia autorizó a la AFIP a ejecutarle a la familia Kirchner una deuda tributaria por casi un millón de pesos A la ex presidente Cristina Kirchner, de gira por Europa, le espera un nuevo dolor de cabeza judicial en la Argentina. El pasado 28 de abril, ocho días antes de iniciar su recorrido por el viejo continente, el juez federal subrogante de Río Gallegos, Aldo Suárez, decretó la ejecución fiscal contra los sucesores de Néstor Carlos Kirchner, por $783.092 y además, tal como dicta la ley, le impuso a la ex familia presidencial las costas del proceso ejecutado. Según el fallo al que accedió Infobae, Suárez autorizó a la AFIP a practicar la liquidación de la deuda dentro de los 10 días posteriores a la notificación, que puede ser en el domicilio de CFK en Río Gallegos o vía electrónica. La ejecución fiscal a la parte demandada por la AFIP "sucesión de Néstor Carlos Kirchner" surge de la boleta de deuda 5424/01/2017, que fue lo que derivó en la sentencia tributaria del juez Suárez, en dos simples fojas. Según queda demostrado en el escrito, la Agencia Fiscal reclamó una deuda que los Kirchner nunca pagaron y además ni siquiera respondieron como parte demandada. Esta situación generó que la deuda se considere válida, según lo determina la Corte Suprema de Justicia, y ahora se le notificó a los Kirchner la obligación de pago, determinada de oficio. Para poder salir del país, Cristina Kirchner tuvo que pagar una fianza de $150 mil, que fue abonada por el diputado nacional del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Este fallo judicial se considera el último eslabón de un proceso que tuvo varias intimaciones que al parecer no lograron despertar el interés de Cristina, ni el de sus hijos. Ahora si el pago no se ejecuta en el plazo legal, la liquidación final se realizará vía embargo, con la particularidad de que casi todos los bienes disponibles ya están inhibidos por la Justicia Federal. Según lo establece la norma, los sucesores del ex presidente tienen cinco días, que vencieron el viernes último, para impugnar la liquidación ante el juez interviniente, y, de hacerlo, "acompañar copia de la liquidación y constancias de la notificación fechada para que el juez pueda resolver". El manejo de los fondos de la sucesión de Néstor Kirchner, algo más de $60 millones, fue intervenido por decisión del juez federal, Claudio Bonadio, luego de considerar que Máximo Kirchner, quien oficiaba de administrador, realizó operaciones irregulares. Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, insistió en las últimas semanas ante la Justicia santacruceña para que se remueva al interventor designado por Bonadio y así poner en un plazo fijo los fondos que son parte de la herencia. En su momento, Cristina había solicitado "realizar el pago de las obligaciones fiscales de 'Sucesión de Néstor Carlos Kirchner' con los fondos disponibles en la cuenta corriente del Banco de Santa Cruz", pero la Cámara Federal de Casación Penal rechazó que ese pago pueda realizarse con fondos inhibidos. ¿Con qué se pagará el casi millón que ahora reclama la AFIP? Es un misterio contable. Otro cuenta más en el rosario de irregularidades del arco financiero de la ex presidenta. La Justicia santacruceña aceptó el plan de pago que presentó la familia Kirchner, para pagar los impuestos generados por la sucesión: 30 cómodas cuotas de $30.728,95, depositadas en una cuenta del Superior Tribunal de Justicia provincial, por un total de $921.868. En cuanto a los más de 700 mil pesos que ahora se le serán ejecutados a los Kirchner, no puede saberse el origen de la deuda, lo que sí queda claro para la Justicia es que: existe, no se pagó y ahora es momento de cobrarse. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626