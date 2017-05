Con el visto bueno de la OA y la Sigen, Avianca podrÃ¡ operar en la Argentina

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 09 Mayo 2017 09:54 Visto: 52 Twitter Politica Con el visto bueno de la OA y la Sigen, Avianca podrá operar en la Argentina Los organismos dictaminaron que no existe conflicto de interés. En 2016 la empresa colombiana adquirió Macair, la línea aérea que pertenecía a la familia Macri Avianca ya está habilitada para operar en la Argentina. La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) dictaminaron que no existe conflicto de interés en el caso de la empresa que en 2016 adquirió Macair, la línea que pertenecía a la familia Macri. La compañía colombiana es una de las cinco que se presentaron en la audiencia de diciembre pasado y la cuarta en ser aprobada. Para la Sigen, "la empresa no tiene actualmente vinculación societaria ni comercial alguna ni con el Presidente ni con su familia ni así tampoco con las empresas Socma Americana ni Sideco Americana". Por su parte, la OA señaló que en octubre de 2016 el 95% de la sociedad pertenecía a Avian Holding, mientras que el 5% restante estaba en manos de Germán Efromovich, dueño del grupo empresario. "El señor Presidente de la Nación no dirige, administra, representa, patrocina o asesora ni de cualquier forma presta servicios a la empresa Avian", expresó el organismo que maneja Laura Alonso. "A la fecha de inicio del procedimiento (de adjudicación de rutas) ni el Sr. Presidente de la Nación ni sus familiares poseían interés económico en la sociedad McAir Jet SA", dice el texto. A fines de diciembre de 2016, Avianca se había presentado en una audiencia junto a Flybondi, Andes, American Jet y Alas del Sur. Meses atrás el Gobierno otorgó las rutas solicitadas a tres de ellas. La situación de Flybondi todavía no fue definida: para ser autorizada, la compañía debe presentar los contratos de leasing para la compra de aviones. En diálogo con el diario Clarín, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich adelantó que en los próximos meses la Junta Asesora de Transporte Aéreo (JATA) convocará a una nueva audiencia para otorgar permisos de vuelo. "Hay unos 14 interesados, incluida la aerolínea Norwegian", dijo.

