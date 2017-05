Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 08 Mayo 2017 19:59 Visto: 215 Twitter De cara a las elecciones legislativas Senado: Solicitan prohibir los actos políticos-partidarios en las escuelas El proyecto fue presentado por el senador Bernardo Quintar (FCS) y busca restringir la actividad partidaria en los últimos cursos de la secundaria. Senador Bernardo Quintar.-eldiariodecatamarca.com.ar El senador por el departamento Tinogasta, Bernardo David Quintar, presentó un proyecto que solicita se “Prohíba la realización de actos Políticos-Partidarios en los establecimientos escolares, dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Catamarca, como así también, en ningún caso, podrán autorizarse actividades en las que se traten, de manera directa o indirecta, asuntos de carácter político-partidario o se utilicen símbolos de partidos políticos”. El proyecto del senador indica además que “solo se podrán utilizar los edificios escolares durante los días inhábiles, feriados, recesos escolares y fuera del horario de clases por las asociaciones cooperadoras u otras instituciones educativas para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y solidarias que no afecten los principios y fines establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”. Los fundamentos esgrimidos por Quintar advierten en primer lugar que “la adolescencia es una etapa en la vida de las personas donde se producen infinidad de cambios desde lo físico-biológico hasta lo psicológico-social. Esta etapa coincide y finaliza alrededor de los 19 años de edad, lo cual coincide con la finalización del ciclo escolar secundario y con el comienzo a la formación de un proyecto de vida propio”. Por lo que “considerando las diferentes normas legales, desde nuestra Constitución Nacional en su Art. 14, la Constitución Provincial en la Sección Octava Capítulo 1 - Régimen Cultural y Educacional, la Ley 26.206 - Ley de Educación Nacional- en su Arts. 2 : y en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno Bonaerense de María Eugenia Vidal, en su Resolución N° 07/17, y que es de público conocimiento, el presente proyecto que pongo a consideración del Cuerpo plantea la necesidad imperiosa de respetar no solo las normas vigentes en materia de Educación sino al niño y/o adolescente a formar ideas y criterio propio e independiente”, sostiene Quintar en su proyecto. “Considero que si bien es cierto los jóvenes ya pueden votar a partir de los 16 años y hasta los 18 años no es obligatorio (así lo establece la Ley 26774 de Ciudadanía Argentina); hablar, intercambiar ideas, poner sobre la mesa y debatir sobre temas de política es bueno y le hace bien a un Estado democrático pero esto debe hacerse en el ámbito adecuado y la escuela no es el mejor, máxime cuando todos sabemos que con esa práctica se trata de instalar un determinado criterio o la voz de un partido impidiendo que el niño o adolescente forme su idea conforme a un conocimiento objetivo y personal”. Por último, el senador tinogasteño sostuvo que “de un tiempo a esta parte se hizo costumbre usar las escuelas y sus instalaciones para la realización de actividades, eventos o actos proselitistas para la entrega de indumentaria, libros, material didáctico, etc. impresos con slogans o escudos o leyendas identificando a determinado partido político o gestión”.

