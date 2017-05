Cristina se reuniÃ³ con Tsipras en Grecia

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 08 Mayo 2017 18:45 Visto: 8 Twitter Nacionales Cristina se reunió con Tsipras en Grecia La ex presidenta Cristina Kirchner fue recibida este lunes por Alexis Tsipras, en el marco de su gira por Europa. La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió este lunes con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, en el marco de su gira por Europa. A través de su cuenta en Twitter, la ex mandataria compartió un video y fotos del encuentro. Hace un ratito, encuentro con el Primer Ministro de Grecia Alexis Tsipras @tsipras_eu pic.twitter.com/SRe8MwBvR0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 8 de mayo de 2017 Este domingo, Cristina recorrió un campo de refugiados, la Acrópolis y el Museo Nacional Griego. "En primer lugar quiero agradecer al gobierno griego que me haya recibido, que me haya permitido visitar este centro de refugiados y tomar contacto directo con una realidad que es muy diferente a la que puede transmitirse sentado frente a una pantalla de televisión", declaró Cristina tras su primera actividad. Atenas: Encuentro con el Primer Ministro de Grecia Alexis Tsipras @tsipras_eu pic.twitter.com/m2kug7CCDV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 8 de mayo de 2017 La ex presidenta destacó que "Grecia ha recibido oleadas de refugiados" y sostuvo que es "imprescindible y urgente que se adopten medidas y posturas completamente diferentes" en el resto de Europa en materia migratoria. Fuente: Minuto Uno

