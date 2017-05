Amado Boudou se defiende en el banquillo: "No falsificamos documentos públicos"

Amado Boudou, el ex vicepresidente elegido por Cristina Kirchner, enfrenta desde esta mañana su primer juicio oral. Lo acusan por el delito "falsedad ideológica" de documentos públicos: en palabras más cotidianas, de haber "truchado" los papeles de un vehículo Honda adquirido en 1993 y que diez años después transfirió a su nombre. Boudou llegó poco después de las 9 junto a su abogado Martín Magran. La primera audiencia del juicio se realizó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de los Tribunales de Comodoro Py. A partir de las 12, empezó a hablar y negó en tres oportunidades que tanto él como su ex novia, Agustina Seguín (imputada en la causa supuestamente por haberlo ayudado en la falsificación) "hayamos insertado datos falsos" ni "hemos participado en la falsificación de documentos públicos". Pasadas las 13.40, terminó de responder. En su declaración, el ex funcionario reconoció que en 1993 adquirió el auto y diez años después hizo los trámites de transferencia. "Fue mucho tiempo", admitió Boudou. Durante ese período no pagó impuestos del automotor. En los papeles figuraban firmas falsas y domicilios inexistentes. Boudou enfrenta así su primer juicio oral, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1), mientras se le acumulan investigaciones más complejas. En este caso, la Justicia analizará una eventual condena por irregularidades en la transferencia del automóvil. El TOF 1 está integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega (quien presidió), José Antonio Michilini y Adrián Grünberg. El juicio arrancó a las 9:39 con la lectura de las acusaciones. Después de las 13.40, el ex vicepresidente terminó de declarar ante una gran cantidad de preguntas de los fiscales y algunos abogados de las partes. En agosto de 2014, cuando Boudou era vicepresidente, el juez federal Claudio Bonadio lo procesó por considerarlo partícipe necesario del delito de falsedad ideológica de documento público, ya que habría falsificado los documentos de un vehículo. Por este motivo, el magistrado le trabó un embargo por 10.000 pesos. Durante más de una hora y media Boudou intentó explicar las irregularidades que rodean a la transferencia del vehículo que recién, diez años después buscó poner a su nombre. En tono firme, nervioso de a momentos y un poco fastidiado cuando se le reiteraba alguna pregunta, el ex vicepresidente inició su declaración manteniendo el mismo planteo: “Ni Agustina Seguín ni yo insertamos documentos falsos ni participamos de alguna falsificación de documentos públicos”. ​El concepto se escuchó al menos tres veces durante su declaración, que fue escuchada por parte de los integrantes de La Mancha de Rolando, Gabriel Mariotto, Osvaldo Papaleo, el ex director de Télam Martín García, entre quienes fueron a hacer el "aguante" al ex vice presidente. Los minutos que continuaron fueron marcados por algunas imprecisiones de Boudou: no recordaba entrega de documentos, recepción de otros, si había contratado algún seguro para el vehículo que fue objeto de la investigación, ni qué escribano certificó alguna de sus firmas. "No recuerdo" fue otra de las respuestas reiteradas a consultas puntuales de fechas y documentación de la transferencia del vehículo. Con la mirada firme, colocada en el Tribunal presidido por por Gabriel Eduardo Vega el ex titular de la AnSes -que llegó a los Tribunales de Comodoro Py poco después de las 9-, contó que por mes percibía alrededor de 85 mil pesos, producto “de un departamento que tengo en Puerto Madero y que alquilo a unos 50 mil pesos y de lo que genero con mi profesión, que la ejerzo desde mi casa para algunas empresas”. Después comenzó a relatar su versión de los hechos. En 1993 adquirió un vehículo HONDA CRX patente WYT716, en exposición en Atlántica Automotores en Mar del Plata. Colocándose los anteojos sólo para revisar parte de la documentación incorporada a la causa, contó que en 1994 “se fundió el motor del auto” y que por mucho tiempo “estuvo parado”. La fiscal Stela Maris Scandura le realizó la mayor cantidad de preguntas. En este punto le consultó dónde realizó los trámites para obtener el nuevo motor, “en una empresa llamada Marco Polo que se encargó de los trámites de importación”. Consultado sobre el valor que abonó por el repuesto, Boudou sólo añadió "no lo recuerdo", pero sí que la factura estaba incluida en el expediente. Boudou nunca tuvo en su poder el título de propiedad del auto, cuando la Fiscal del Tribunal le preguntó porqué nunca lo había solicitado, sólo respondió: "No lo reclamé porque pensándolo ahora debe estar en algún registro del automotor, sólo retiré e Formulario 08 firmado". Ante la pregunta de cuánto costó el vehículo, el ex vicepresidente dijo: "No recuerdo pero deben haber rondado los 20 mil pesos". De la operación que se concretó con una parte en efectivo y otra en cheques "creo algunos míos y otros de mi padre", aclaró, no recuerda haber recibido comprobantes, "alguna factura y recibo creo", dijo. Durante la indagatoria al ex vice de Cristina Kirchner, se le preguntó en varias ocasiones porqué durante diez años circuló con una "cédula verde que estaba a nombre del anterior propietario" y sin tener conocimiento que tenía una "denuncia de venta con la prohibición de circular". Boudou respondió que no sabía nada al respecto y que recién en el 2000 ya mudado a Capital Federal hace un tiempo, decidió traer el auto que se encontraba en Mar del Plata. "¿En qué lugar estaba guardado durante esos años?" le preguntó el Tribunal, "en la casa del doctor... no, perdón seguro que estuvo donde Nuñez Carmona (investigado en la causa The Old Fund) que todos ya saben que es amigo mío", aclaró. En esos años, hasta que decidió transferir el vehículo en cuyos formularios constaban domicilios falsos y en los que no se registró la modificación del motor, el ex vicepresidente reconoció que nunca pagó los impuestos correspondientes al auto. "¿No sabía que tenía multas por no contar con un seguro?", le señaló la Fiscal. "No recuerdo haber contratado un seguro", se defendió Boudou y le replicaron, "¿se quedó tranquilo tanto tiempo circulando con el auto sin mayor información?", la respuesta fue breve: "El anterior propietario leí en la causa que era de Merlo, reiteró fue mucho tiempo", hasta que el Honda quedó inscripto a su nombre y señaló que de comprar un auto hoy "pediría más información". Negó una vez más, haber participado en la falsificación de documentos públicos, y delegó las responsabilidades en los gestores, "desde entonces no tuve más gestores, ni Agustina Seguín (su ex pareja imputada igual) ni yo insertamos datos falsos en los documentos", repitió. Junto con Boudou, fueron procesadas la jefa del Registro Automotor Seccional 2, Graciela Taboada de Piñeiro, y una ex novia del vicepresidente, Agustina Seguín. Bonadio dio por acreditada la falsificación de documentos para transferir la radicación del auto desde la provincia de Buenos Aires hasta la Capital Federal y también que el entonces vicepresidente carecía del formulario 08 certificado por el vendedor. Repitió que delegó todo en los gestores, primero en Ricardo Gómez Col quien falleció y los trámites fueron finalizados por Andrés Soto, imputado en la causa. El juicio que comenzó esta mañana no será el único que deberá enfrentar el ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía del kirchnerismo. Entre las causas más avanzadas y que le trajeron más complicaciones está el "caso Ciccone", donde se lo acusa de utilizar la firma The Old Fund para quedarse con la imprenta de billetes. Fuente: Clarin