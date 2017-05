Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 08 Mayo 2017 12:52 Visto: 32 Twitter Otro corte en ruta 42 Sigue el conflicto con trabajadores de El Alto Los empleados municipales se encuentran este lunes cortando el transito y esperan respuestas del jefe comunal por las suspensiones. Los municipales de El Alto retomaron este lunes el corte en la ruta 42. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con EL DIARIO DE CATAMARCA, Juan Lazo, secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la localidad de El Alto declaró que “continuamos con esta medida por tiempo indeterminado”. Dijo que “mientras no venga el señor intendente, Ariel Ojeda, y nos levante la suspensión, que es el principal punto de la discusión, vamos a seguir con el corte de ruta como se decidió la semana pasada”. Con respecto a la resolución de este conflicto, Lazo manifestó que “no tenemos ninguna información de que Ojeda quiera discutir, ya hablamos con los concejales, secretario de Gobierno y senadores y nos dijeron que van a mediar en este conflicto, pero no tenemos una respuesta favorable”. Finalmente, Ramón Osvaldo Luna, esposo de Leonor Soledad Mansilla, la empleada municipal que fue agredida durante una protesta confirmó que ya fue dada de alta del sanatorio, y expresó que “ella sigue con mucho dolor y hematomas en todo el cuerpo y no tenemos novedades sobre la investigación de esta causa”. El conflicto en El Alto se generó luego del corte de rutas del pasado 25 de abril convocada por la Federación de Empleados Municipales, y en la que Ojeda decidió suspender a 40 trabajadores por considerar que abandonaron sus puestos de trabajo.

