Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 08 Mayo 2017 10:40 Visto: 122 Twitter Desde la empresa dieron detalles Confirman deuda de comuna de Ancasti con la EC SAPEM El presidente de la empresa de energ铆a, Ra煤l Barot, explic贸 que se trata de un arreglo extrajudicial por los servicios prestados entre 2012 a 2015. Desde la empresa EC SAPEM dieron detalles del reclamo que se hizo a la comuna de Ancasti. - eldiariodecatamarca.com.ar En di谩logo con el periodista Jos茅 Alsina Alcobert, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el titular de la EC SAPEM confirm贸 este lunes que 鈥渟e le reclam贸 al municipio de Ancasti un atraso en el pago de las cuotas de ese arreglo鈥. Al respecto manifest贸 que desde la gerencia comercial le informaron que el intendente interino, Rodolfo Santill谩n, contest贸 que no ten铆an copia de ese convenio y por lo tanto no sab铆an de la existencia de esa deuda. 鈥淧ara ello se les envi贸 ahora una copia del acuerdo firmado en su momento por el intendente Antonio C贸rdoba y el n煤mero del expediente radicado en la justicia para que lo puedan corroborar鈥-agreg贸. Luego Barot detall贸 que 鈥渆n el a帽o 2015 se inici贸 acciones judiciales por una deuda por el servicio de energ铆a de 1.2 millones de pesos al municipio de Ancasti, a cargo en esa 茅poca de la intendenta Blanca Reyna鈥 鈥淓n febrero de 2016 sale el fallo a favor de la empresa y es all铆 cuando el intendente Antonio C贸rdoba llega a un arreglo extrajudicial de pagar esa deuda en cuotas. Lamentablemente en febrero de este a帽o C贸rdoba fallece y entendimos el atraso por el cambio de autoridades鈥. Sin embargo agreg贸 que 鈥減asado m谩s de dos meses hicimos el reclamo correspondiente y recibimos esta respuesta por parte del municipio. Ahora se les envi贸 una copia del acuerdo y esperemos que se solucione鈥. Barot inform贸 adem谩s que la deuda es 鈥減or el servicio de energ铆a prestado al municipio tanto para el alumbrado p煤blico como los edificios que pertenecen a la comuna. Si no hay respuesta se proceder谩 a un embargo ejecutivo como ya pas贸 con El Alto donde en su momento se lleg贸 al corte del servicio鈥. Finalmente detall贸 que el monto de cada cuota 鈥渁sciende a 70.000 pesos aproximadamente, que habitualmente se pagaba con un valor que lo tra铆an a la empresa o lo hac铆an v铆a transferencia鈥.

